Maribel Guardia primero defiende a Eleazar Gómez y luego se retracta de sus declaraciones

El actor y cantante Eleazar Gómez permanece en el Reclusorio Norte Preventivo de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada, tras la golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela, el pasado jueves 5 de noviembre. Hace unos días Maribel Guardia trató de defender a Eleazar:

Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso, me cuesta creer que sucediera algo así.

Posteriormente la hermosa Maribel Guardia fue criticada en redes sociales por su apoyo al actor Eleazar Gómez. Ante esto la actriz publicó un video en su feed de Instagram donde se retractó y reiteró, que condena la violencia de género. "Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia y la convivencia que he tenido con él".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Maribel Guardia manifestó que fue terrible para ella ver las fotos de Stephanie Valenzuela, "me dolió muchísimo como mujer. Hay que parar la violencia contra las mujeres, no podemos permitirlo. Los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días, en caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos".

"Así es querida el problema es que las víctimas se retractan y por eso las denuncias no avanzan, ojalá con el apoyo que ha visto la víctima siga el proceso porque sino la próxima chica no la va a contar", "muy prudente tu comentario Maribel, esto debe parar ya", "eres una reina, una dama y como tal no espero menos de ti. Es por eso que está muy atinado tú comentario. Gracias por estas palabras para todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, castigo a los maltratadores", "muy bien dicho señora Maribel, las mujeres somos seres humanos y merecemos respeto, así sea un conocido nuestro y lo hizo, con todo el dolor de nuestro corazón tiene que pagar con la justicia terrenal, porque con la de Dios nadie se salva", son algunos de los comentarios que recibió Maribel Guardia en el video que compartió.

Eleazar Gómez arrepentido de sus actos violentos

Por otra parte, el abogado de Eleazar Gómez, Froylán Díaz, reveló que el actor se encuentra arrepentido de los actos que cometió en contra de la modelo peruana Stephanie Valenzuela. A su salida del Reclusorio Norte Preventivo, el abogado fue abordado por los medios de comunicación y ante la pregunta sobre el arrepentimiento del artista, dijo: "sí, está arrepentido".

Froylán Díaz intentó defender a su cliente ante la prensa: "es una persona muy tranquila y no se merece esto, pero pues ni modo". Sin embargo, luego de que una reportera le cuestionara qué era lo que no se merecía Eleazar, el abogado expresó: "la ley debe ser imparcial para las dos partes".

Para finalizar, el abogado Edgar Becerra, otro de los representantes legales de Eleazar, comentó que no descarta que su cliente pueda enfrentar este juicio fuera de la cárcel. "Está en una etapa completaría de investigación, eso es lo que está (pasando)… los dos meses, esos los determinó el juez, hay una posibilidad (de que el juicio sea en libertad condicional de Eleazar), pero eso es ya conforme a lo que se gestione".

La semana pasada a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Stephanie Valenzuela rompió el silencio y mencionó como se sentía ante lo ocurrido. "Quiero aprovechar las cámaras porque muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que pueden dar todo la seguridad para salvaguardar nuestra integridad".

Stephanie Valenzuela llegó a la fiscalía con el rostro cubierto por unos enormes lentes oscuros y un tapabocas que impedían ver el daño en su rostro, producto de la golpiza que le dio Eleazar Gómez. "No tengan miedo de denunciar, yo voy a llevar esto por la justicia, las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia".