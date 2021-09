Maribel Guardia recuerda cuando Televisa se olvidó de ella y la puso de patitas en la calle

Maribel Guardia estuvo como invitada especial en el show "Escorpión al volante" del youtuber mexicano "Escorpión Dorado", donde habló de los inicios de su carrera artística, su paso en el llamado "cine de ficheras" y mucho más. Asimismo la hermosa cantante y actriz costarricense de 62 años de edad, recordó aquella ocasión cuando Televisa la corrió.

Durante su plática con el popular youtuber, contó que cuando vino a México en 1978 para representar a su país Costa Rica en el certamen de belleza Miss Universo, llamó la atención de los directivos de la televisora.

"Televisa, cuando regresé a Costa Rica, me llamó para darme una beca para estudiar en el que era como el primer CEA, pero no se llamaba así, estudiábamos danza, música, arte y canto con Yuri, con Felicia Mercado".

La esposa del abogado costarricense Marco Chacón, mencionó haber tenido "maestros maravillosos para un grupo muy pequeño". Muchas de las alumnas lograron hacer "una muy linda carrera después de eso, me dieron una beca por un año en Televisa".

Maribel Guardia contó que un año después Televisa se puso en contacto con ella "y me dicen: '¿sigues en México? Pensábamos que ya te habías ido', me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental, pero ya no se acordaban que estaba aquí, entonces después fue de: 'gracias', ¡nos corrieron a todas!".

Posteriormente Maribel Guardia tuvo su debut como actriz en 1981 en la película "Como México no hay dos" e incursionó en la industria musical. No fue hasta 1986 cuando Televisa se pone en contacto nuevamente con quien fuera una de las mujeres del cantautor mexicano Joan Sebastian. Firmaron un contrato exclusivo y su primer protagónico fue en el melodrama "Seducción", junto al actor Manuel Capetillo Jr.

