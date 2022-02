Maribel Guardia recuerda la belleza con la que conquistó a todos cuando era una jovencita

Maribel Guardia es única y no sólo su apariencia lo demuestra, también su personalidad, que la destaca y convierte en una de las famosas más humildes y atentas con su público. La costarricense sigue siendo la sensación en el público mexicano a pesar del paso de los años.

La fotografía data de varias décadas, pero actualmente, con 62 años de edad , Maribel sigue luciendo como toda una jovencita , pues se ha conservado como ninguna otra para su edad, luciendo un rostro libre de arrugas y un cuerpazo de impacto que no teme lucir con todo tipo de atuendos.

Desde que debutó en el mundo del espectáculo, Maribel Guardia logró conquistar millones de corazones, no sólo en México, también a varios países de Latinoamérica, donde se le consideró como una de las mujeres más bellas y atractivas dentro del mundo del espectáculo.

En la fotografía, que rebasó los 120 mil me gustas, se puede ver a Maribel posando en un traje de baño estampado , un poco de maquillaje y el cabello suelto, luciendo maravillosa y reciben los mejores halagos, entre los que se destacaron lo bien que todavía luce.

Recientemente, a través de sus redes sociales , la estrella costarricense compartió una fotografía en la que evidenció esa belleza con la que conquistó a todos cuando apenas era una jovencita , dejando en claro de una vez por todas que los años no tienen efecto en ella, pues sigue luciendo maravillosa.

México.- Si se habla de uno de los más grandes íconos de México es imposible no tener en conversación a Maribel Guardia , la modelo, actriz y costarricense que se ha robado el corazón de todos con una personalidad única, un carisma inigualable y una eterna juventud que por muchos es anhelada.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.