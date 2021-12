Maribel Guardia recuerda la vez que Vicente Fernández le dio su prime oportunidad en un palenque

Maribel Guardia de 62 años de edad dejó en claro en una entrevista que tuvo en el programa Hoy hace cuatro meses, que Vicente Fernández fue alguien muy importante en su carrera pues fue su padrino al abrirle su primer palenque y todo porque el mismo artista se lo pidió después de escucharla cantar.

Ambos artistas están grabando una película cuando de pronto Vicente Fernández escuchó a Maribel Guardia cantar en su camerino, por lo cual le hizo la propuesta de que le abriera uno de sus palenques de inmediato la actriz costarricense le dijo que sí, pero los nervios estaban a flor de piel pues sería la primera vez de la guapa mujer compartir escenario con quien ya era una de las máximas estrellas de la música ranchera.

"Conseguí un maestro que me montó tres canciones y llegue al palenque temblando, se me iba la boca de medio lado, me temblaba una pierna, se me iba el micrófono así yo agarraba con el otro el micrófono así y esa fue mi prueba ya sabes, la más importante de mi vida decidir pararme en un escenario y bueno me fui bien...", dijo Maribel Guardia.

A partir de ese show Vicente Fernández la volvió a contratar por segunda ocasión en una gira por Estados Unidos donde los nervios ya eran pan comido para Maribel Guardia, además la también cantante dijo que el intérprete de Las Llaves de Mi Alma en todo momento la trató como una verdadera dama, pues se refería a ella con mucho respeto y admiración.

Para mí fue una bendición tener a este gran padrino y yo la verdad tengo recuerdos preciosos de Vicente enormes no sabes la última vez que cante con él en Atlanta, me abrió se retrasó tres horas, él ya estaba subido en el escenario y él ya subido en el escenario, el público rendido a sus pies, pues cuando me vio le dijo a la gente, 'señores que hay una dama, una señora habló cosas tan bellas de de mí", dijo Maribel Guardia.

Sepelio durará hasta el martes

A petición de la familia Fernández, el cuerpo de Vicente Fernández será sepultado hasta el día martes esto debido a que tanto sus hijos como su esposa, quieren que el público se despida de la máxima leyenda de la música ranchera.