Maribel Guardia revela haber sufrido un aborto espontáneo

Maribel Guardia reveló haber tenido un aborto hace un tiempo, algo que la llevó a tomar la decisión de no tener más hijos. La hermosa actriz estuvo en el programa La Saga de Adela Micha, en compañía de su esposo Marco Chacón.

Una publicación compartida de Maribel Guardia (@maribelguardia) el 29 May, 2019 a las 1:47 PDT

Al tocar el tema de los hijos, el abogado Marco Chacón expresó: "se embarazó una vez", a lo que Maribel Guardia contó que tuvo un aborto espontáneo.

Le dije '¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad?’ a lo que él respondió 'no, no lo hagas, yo con Julián tengo'".