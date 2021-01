Maribel Guardia revela por qué se negaba a traer un hijo al mundo

México. Maribel Guardia, quien ha destacado en el mundo del espectáculo como actriz y conductora, es madre de Julián Figueroa, su único hijo que tuvo con el cantautor fallecido Joan Sebastian con quien vivió una intensa historia de amor, pero jamás volvió a tener hijos.

En una entrevista que Maribel Guardia dio al programa Suelta la sopa y circula en YouTube, cuenta que haberse convertido en madre es lo más bonito que le pudo suceder en la vida, pero antes tenía decidido no traer a un hijo al mundo y dice por qué motivo también.

Julián fue el regalo más grande de mi vida y él moría por los hijos y yo no quería tener hijos, porque como yo me quedé huérfana a los 9 años, tenía muchísimo miedo de morirme y dejar a mi hijo solo. Como yo sufrí tanto sin mi mamá, yo decía no yo no voy a tener hijos", menciona.