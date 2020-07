Maribel Guardia revela promesa que hizo a Joan Sebastian en su lecho de muerte

México. Maribel Guardia, actriz originaria de Costa Rica y quien radica en México desde hace muchos años, ofrece entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa de televisión "El minuto que cambió mi destino" y le confiesa la promesa que le hizo a Joan Sebastian en su lecho de muerte.

Maribel Guardia revela que estuvo con Joan Sebastian, padre de su hijo Julián, en los últimos días de su vida, y pese a que ya no eran pareja, sí mantenían una excelente comunicación y había cariño entre ambos.

La guapa Maribel, quien también es conductora de televisión, sorprende al declarar que Joan Sebastian le pidió algo muy especial antes de que muriera.

En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá (Érika) no querría, porque sentía que no le caía bien a ella."

Cuando me lo pidió que fuera su madrina nos abrazamos, a loso días de que Joan muere, me llama Érika y me dijo de la promesa que le hice a Joan. Viajé a Estados Unidos y me hice madrina de Julianita."