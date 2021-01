Maribel Guardia revela que ella y su esposo tuvieron Covid-19; "él estuvo muy mal"

México. Maribel Guardia, actriz y conductora originaria de Costa Rica, protagonista de telenovelas como Prisionera de amor y Serafín, revela en Instagram que ella y su esposo tuvieron Covid-19. "Me contagié yo primero, después el por cuidarme y estuvo muy mal", dice.

Maribel Guardia, quien tiene una carrera en el espectáculo de más de cuarenta años, menciona que Marco Chacón, su esposo, dio primero positivo en Covid-19 hace unas semanas y por fortuna pudieron ambos salir de dicha enfermedad.

Hace poco tiempo me dio COVID y estuve muy mal. Escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, primero me contagié yo, y aunque me aislé, contagié a mi esposo, quien estuvo muy mal” cita en el video que cuelga en Instagram.