Maribel Guardia revela que la herencia de Joan Sebastián no se ha repartido

México. Juliana Figueroa, hija del fallecido cantautor Joan Sebastian, acaba de hacer público en Instagram que no le han dado la parte de la herencia que dejó su fallecido padre y es Maribel Guardia quien refiere que dicha herencia no se ha repartido hasta ahora, que ella sepa.

Juliana Figueroa, una de las hijas de Joan Sebastian, hizo pública su inconformidad respecto a que no le han repartido la parte que le corresponde de la herencia que dejó su padre antes de morir, además tacha de "falsos" a sus hermanos.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, Maribel Guardia fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México y sobre lo antes escrito, señala:

La verdad chicos es que yo no soy Figueroa, me encantaría ayudarlos y de la herencia no sé absolutamente nada. La herencia, que yo sepa, no se ha repartido todavía; entonces yo creo que deben hablar con los hermanos que son los que saben."

Juliana Figueroa es hija de Joan Sebastian y de Érica Alonso. Se sabe que radica en Estados Unidos y en el video que coloca en Instagram menciona que sus hermanos no son honestos con ella.

Yo fui criada en un matrimonio en donde, si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, dice la joven.

La joven menciona también que ninguno de los hijos de Joan Sebastian tiene una buena relación entre ellos y que son “muy falsos” y espera que un día le otorguen la parte que le corresponde de la herencia que dejó su famoso padre, quien murió el 13 de julio de 2015.