Maribel Guardia se burla del anillo de compromiso que regaló Christian Nodal a Belinda

México.- La querida Maribel Guardia sigue presumiendo su escultural figura a pesar del paso de los años, escenario que la ha hecho ser protagonista de distintos memes y comentarios en redes sociales.

A su salida de Televisa San Ángel, la conductora confesó su estrategia para lucir radiante a sus 62 años de edad: "Yo sí tengo mis mismas medidas porque tengo un pantalón de cuando tenía 15 años y me tiene que cerrar. No creas que me cuido mucho, los años pasan, son irremediables y dejan la factura, si yo tuviera la seguridad que tengo ahora, la hubiera tenido a los 20, me hubiera comido al mundo, pero a los 20 me sentía fea, tenía un montón de complejos que ahora no tengo, y que ahora soy mucho más segura que cuando tenía 20 años, con todo y mis años y mis arrugas y todo soy súper feliz".

Al escuchar las preguntas de los reporteros sobre los memes que le hacen en redes sociales, la también cantante replicó: "¡Yo feliz!, imagínate ver que Sara García tenía mi edad cuando hizo el Chocolate Abuelita, y yo tengo la misma edad que ella, yo muy feliz de que siempre me estén sacando en memes, les agradezco mucho porque quiere decir que siempre estoy aquí presente para el público y eso se agradece".

Maribel Guardia se ríe de los memes que le hacen del Chocolate Abuelita

Por otra parte, Maribel Guardia también fue cuestionada sobre el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda y sin miramientos, la artista aseguró que no usaría algo así.