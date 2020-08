Maribel Guardia se lleva gran susto al chocar su camioneta al salir de Televisa

Recientemente Maribel Guardia estuvo como invitada en el Programa Hoy y a su salida de las instalaciones de Televisa, chocó su camioneta con la pluma del estacionamiento. Por fortuna este incidente no pasó a mayores, tampoco hubo personas lesionadas. La cantante y actriz se tomó con humor lo que ocurrió, aunque confesó ante los medios de comunicación que la esperaban a las afueras de a televisora, que si se llevó un buen susto.

En su feed de Instagram Maribel Guardia habló sobre el pequeño accidente que tuvo con su camioneta al salir de Televisa: "cuando tiras la pluma de la entrada de tu empresa y te graba toda la prensa jajaaja. Gracias a Dios no pasô a mayores y lo mejor es que no me cobraron nada (y los de la prensa súper amorosos y preocupados por mí❤️). Besos y que Dios nos acompañe".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Asimismo la hermosa Maribel Guardia señaló en su post: "ellos (las personas de los medios de comunicación) estaban ahí, esperan a los artistas a la salida de la televisión". Estos fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores: "feliz como siempre positiva y muy gentil", "tú puedes tirar el cielo y no pasa nada malo, eres una gran mujer que no causa escándalo alguno", "¡Ah caray! Pues eres Maribelita, a ti se te perdona cualquier cosa❤️".

Tras solucionado el percance que protagonizó Maribel Guardia a su salida de Televisa, comentó ante los medios de comunicación: "solo fue el susto, yo venía relajada, se portaron muy amables porque qué mala onda que la haya tirado (la pluma) y con esta camionetota. Hay que tomarse todo con sentido del humor y sí, un bolillito para el susto".

Maribel Guardia se tomó la situación con la mejor actitud. Foto: Instagram @maribelguardia

Por otra parte, Maribel Guardia reveló anteriormente en el programa "Las 5 Mejores" conducido por Cynthia Urias, los problemas que tuvo durante la grabación de la telenovela "Tú y yo" en 1996, melodrama que protagonizó junto a Joan Sebastian. La actriz mencionó la pesadilla que vivió a raíz de comer pescado crudo, pues contrajo una terrible enfermedad que, de no tratarse a tiempo, puede causar graves efectos.

Sí, fue difícil, pasaron muchas cosas en esa telenovela, primero que todo, se me metió un gusano a la cara, empezó la novela estaba yo bien, cuando un día amanecí con el cachete de este tamaño (hinchado). Yo dije: '¿qué es esto?'. Al día siguiente, la pelota ya estaba en el otro lado.

"Fui con 20 doctores, tomaba kilos de cortisona, todos me decían que era nervioso, que era la muela, no es el nervio trigémino. Todo me dijeron, hasta que me llamó una actriz y me dijo 'vete a ver a tal doctor', resulta que era un gusano por comer pescado crudo", manifestó Maribel Guardia, explicando que la hinchazón fue provocada por la defecación del gusano, "cada vez que defecaba la larva, los glóbulos blancos me inflamaban la cara, fue una tragedia".

Además de esta situación, durante las grabaciones de "Tú y yo", Maribel Guardia tuvo que lidiar con la infidelidad de su entonces esposo Joan Sebastian. "Al final acabó con los cuernos, esa novela fue de mucho aprendizaje, es difícil estar ante la cámara manejando tantas emociones en tu vida y llegar a trabajar, fue muy dura la telenovela, me pasaron mil cosas".

También te puede interesar:

Maribel Guardia y su semidesnudo para celebrar sus 5 millones en Instagram

Ahora Maribel Guardia lo hace y se pone corset para lograr cintura de reloj de arena

Maribel Guardia cumple 61 años de edad, luciendo más bella que nunca