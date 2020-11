Maribel Guardia se pone ajustado pantalón de mezclilla

La diosa de la eterna juventud, Maribel Guardia de 61 años de edad, vuelve a dar cátedra, de como se deben portar los pantalones de mezclilla y es que la actriz subió una foto en redes sociales donde se le ve con dicha prenda demasiada ajustada, pero lejos de verse vulgar se miraba guapísima, pues la combinó con una blusa del mismo material.

La foto de Maribel Guardia, quien es originaria de Costa Rica, alcanzó más de 80 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que pocas mujeres o casi nadie logra tener el cuerpazo que ella tiene, además le elogiaron lo bien que sabe posar para las cámaras, pues lo hace como una jovencita.

"Mi preciosa te quiero mucho dios te bendiga te mando muchas bendiciones desde Perú", "Fascinante! Exótica, elegante, lozana y sensual, todos estos atributos en una misma dama", "Hermosa mi Mary, buen fin de semana, su perrito siempre la acompaña en su foto, que ternura, bendiciones", "Feliz sábado para vos también Reina hermosa, cuídate", le escribieron a Maribel Guadia por su belleza.

Para quienes no lo saben el nombre de Maribel Guardia siempre ha dado de que hablar desde hace años por la belleza que se carga, pero desde que su hijo Julián Figueroa la convirtió en abuela a sus 60 años, se convirtió en una de las abuelitas de la farándula más guapa de las redes sociales, por lo que hoy en día la siguen buscando sus fans por la belleza que se carga.

Maribel Guardia no solo nos deja impresionados por lo bien que se viste, pues también nos deja con la boca abierta por como mantiene un cutis de muñeca y aunque muchos no le crean ella reveló que mascando chicle mantiene firme la piel de su cuello, además de hacer algunos ejercicios con la mandíbula, los cuales parecen efectivos, pues ella se ve de impacto.

Masticar chicle con frecuencia número tres, esto va haciendo que el cuello mantenga un lugar, si lo haces con frecuencia, bueno puedes comer chicle, nada más que el chicle luego también afecta el estomago, porque tira los jugos gástricos, pero bueno si no pueden comer chicle háganlo una vez al día dijo Maribel Guardia en sus tips de belleza.

Maribel Guardia muy guapa con su pantalón de mezclilla/Instagram

Por si fuera poco la también cantante asegura que su dieta tiene mucho que ver con la belleza que se carga, pues es rica en proteína y muy pocos carbohidratos, pero cuando se le antoja un postre Maribel Guardia no le dice que no y de inmediato se come su chocolate.

Aunque otros famosos le han dicho a Maribel Guardia que se sigue viendo muy joven pese a sus 61, ella muy modesta les da las gracias y les dice que no es para tanto, pero también ella los motiva a que se sigan cuidando, pues sabe que como figuras públicas viven de su apariencia, pues siempre se tienen que ver bien ante la cámara.

Yo creo que es valido la cirugía plástica, pues nadie nos queremos hacer viejos y nos vamos hacer viejos, tenemos que aceptarlo y bueno puedes llevarlo, agarrar lo mejor que haya para verte un poquito mejor más fresca, pero igual de vieja ni modo es la ley de la naturaleza, dijo Maribel Guardia.

Cabe mencionar que Maribel Guardia no solo es considerada una mujer guapísima, también ha sido catalogada como una mujer genuina que sabe lo que quiere expresar en cualquier situación sin ofender a nadie, pues cuando realiza alguna entrevista, donde le preguntan sobre algún escándalo del medio de la farándula, ella sabe muy bien como responder.