Maribel Guardia se pone atuendo negro para celebrar por la vida y luce espectacular

México. La actriz y conductora de televisión Maribel Guardia, quien debutó en el cine en 1981 en la película Como México no hay dos al lado de Vicente Fernández, se pone atuendo negro para celebrar la vida y luce espectacular. A través de Instagram comparte la imagen y recibe los halagos más enternecedores por parte de sus fans.

"Celebra tu existencia y convierte tu historia en una fiesta, en un homenaje a la vida y sobre todo a Dios. #look #lookoftheday @blacksecret.mx", escribe Maribel Guardia en el título de su post, el cual de manera inmediata se hace viral.

Siempre bella", "muy preciosa", "hermosa", "bellaaaaa", son algunos de los comentarios que a Maribel le escriben sus seguidores de todas partes en Instagram, luego de verla posar con un vestido nego que le permite mostrar una vez más las lindas piernas que tiene.

Maribel Guardia, originaria de San José, Costa Rica, pero que lleva más de cuatro décadas viviendo en México, donde ha hecho su carrera como actriz y cantante, tiene 61 años de edad y siempre es objeto de envidia "de la buena" por parte de muchas mujeres, quienes le expresan siempre su admiración y la felicitan porque no aparenta los años que tiene.

Y en efecto. Maribel siempre ha tenido una vida saludable en la que ha hecho ejercicio, come bien, no se desvel, no toma alcohol y eso ha hecho que se vea reflejado en su cuerpo, el cual es digno de aplausos, puesto que no lleva en él un gramo de grasa y tampoco tiene estrías.

En varias entrevistas que le han hecho, Maribel ha contado que el verse bien por fuera depende mucho de cómo se siente una persona por dentro y ella es prueba de eso, además que su aspecto físico también depende bastante de su genética, ya que siempre ha sido delgada y además no consume harinas, refrescos ni comida chatarra.

Maribel es una señora afortunada porque goza del cariño y admiración del público mexicano y otros países, ya que es muy sencilla en su forma de ser y con su trabajo ha sabido llegar al corazón de la gente también. Ha protagonizado en Televisa telenovelas como Prisionera de amor, Serafín Tú y yo y Corona de lágrimas, por citar algunas.

Según información en su biografía, tenía 19 años de edad cuando en 1978 obtuvo el título Miss Costa Rica y por eso pudo representar a su país natal ese mismo año en el concurso internacional Miss Universo con sede en Acapulco, México, donde ganó el título de Miss fotogénica. Por esa época recibe una beca para estudiar actuación en Televisa y acepta. Así empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Y en el cine ha hecho una larga carrera, ya que ha trabajado en decenas de películas, entre ellas Pedro Navaja, Terror y encajes negros, El cuatrero, Perseguida, Filtraciones y La pura, además ha podido trabajar con actores de larga trayectoria como Luis de Alba, Alberto "El Caballo" Rojas, Rafael Inclán y Alfonso Zayas, por citar algunos.

Maribel es madre de Julián Figueroa, su único hijo que tuvo con el cantautor fallecido Joan Sebastian con quien vivió una intensa historia de amor. En una entrevista que dio al programa Suelta la sopa y circula en YouTube, cuenta que haberse convertido en madre es lo más bonito que le pudo suceder en la vida, pero antes tenía decidido no traer a un hijo al mundo y dice por qué motivo también.





Julián fue el regalo más grande de mi vida y él moría por los hijos y yo no quería tener hijos, porque como yo me quedé huérfana a los 9 años, tenía muchísimo miedo de morirme y dejar a mi hijo solo. Como yo sufrí tanto sin mi mamá, yo decía no yo no voy a tener hijos", menciona en dicha entrevista.

Además de actriz y cantante, Maribel ha destacado como conductora de televisión y constantemente aparece en el programa Hoy al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Durante 2020 tuvo una participación especial en la telenovela Te doy la vida y seguramente prnto se le volverá a ver, puesto que es una de las actrices consentidas del público mexicano y otros países que siempre es grato verla en la pantalla chica.