Maribel Guardia se viste de dragona e impacta a todos con vestuario

Maribel Guardia de 61 años de edad se convirtió en una bella dragona, esto después de posar para una sesión de fotos, donde tuvo que pintarse el cuerpo con escamas para convertirse en el temido reptil, pero de una manera coqueta, pues lo hizo a su estilo, ya que la artista jamás se prestaría para un proyecto donde se vea fea.

La foto de Maribel Guardia originaria de Costa Rica, alcanzó miles de likes y varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber a la artista que se miraba muy bien, ya que en la imagen aparece arriba de un dragón, además su cuerpo fue maquillado para darle más realidad a la imagen donde su peinado llamó mucho la atención, pues unos colores adornaron la cabellera de la también actriz.

"Luces muy bien preciosa con tu cuerpo te ves muy hermosa", "Ese dragón es muy maligno para ti, bello angelito. Ven, a mi. Que te brindaré amor, pasión, dulzura, bienestar y paz", "Eres maravillosa .. cada día te quiero más", "Tu belleza es infinita como mis ganas de que acabe el coronavirus jajaja", le escribieron a Maribel Guardia sus fans, quienes la apoyan en todo lo que hace.

Para quienes no lo saben, Maribel Guardia hace sesiones fotográficas de todo tipo, pero siempre y cuando salga como una verdadera diosa, pues no por nada se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de las redes sociales, ya que la artista se ha mantenido como una verdadera jovencita desde que se convirtió en abuela, además el tiempo no pasa sobre ella.

Maribel Guardia también llama la atención de maneras muy sencillas, basta con verla con ropa deportiva lo cual es muy común y es que se la pasa en el gimnasio de su hogar, ya que desde muy joven ha tenido la disciplina de mantenerse en forma, pues como figura pública, trata de verse como una verdadera diosa, ya que en vez de envejecer la también cantante rejuvenece cada vez más.

Otra de las cosas que tiene Maribel Guarda y es ovacionada por sus millones de fans, es que a la hora de lucir outfis la guapa mujer los luce como una verdadera estrella, pues sorprende a cualquiera con vestidos de noche, palazzos o trajes sastre con los cuales refleja el porte que siempre se le ha caracterizado en la pantalla chica.

Maribel Guardia como dragón impactó las redes



Maribel Guardia además de ser una mujer muy bella también es muy trabajadora, pues a cada momento la vemos en diversos programas de espectáculos como conductora, ya que todo mundo la quiere en sus proyectos, así como las tiendas de ropa, las cuales usan a Maribel Guardia como modelo, pues les encanta como luce la ropa, en especial cuando sus vestidos de gala.

Muchos fans de Maribel Guardia le han pedido que pase sus tips de belleza, ya que desean llegar a la edad que la artista tiene, pero con ese semblante tan joven que se carga, pero ella ha dicho que todo se trata de comer bien hacer ejercicio y estar bien contigo en todo los aspectos, ella considera que ese es el verdadero secreto de la juventud.

Una de las famosas que quedaron emocionadas con la actitud de Maribel Guardia después de haberlas invitado a su casa, fueron Las Perdidas, (Maribel Guardia y "Las perdidas" causan furor en internet con su divertida charla).

quienes estuvieron en un live de la artista donde hablaron de diversos temas, entre ellos el de salir con hombres casados tema que les encantó demasiado a los fans de ambas estrellas quienes agradecieron a Maribel Guardia el haberlas tratado de maravilla.

Cabe mencionar que Maribel Guardia ha compartido varios outfits navideños para que sus fans vean que modelos pueden usar esta Navidad, y es que la diva no espera que los días pasen, pues ella ya está buscando que ponerse para estas fechas tan importantes.