Maribel Guardia sin nada de ropa festeja sus 60 años

Maribel Guardia llegó a los 60 años de edad posando sin nada de ropa en redes sociales causando gran sensación entre sus más de tres millones de seguidores que le desearon lo mejor del mundo a una de las mujeres más sexys del espectáculo.

Con unas pequeñas figuras en color azul esparcidas sobre todo su cuerpo y tapando las partes más íntimas de la mujer más deseada del espectáculo Maribel decidió compartir dicha foto para dejar en claro que a más de medio siglo sigue como una joven veinteañera.

"En mi #cumpleaños doy Gracias a Dios por la vida, salud, familia, amigos, por mi público que me ha apoyado durante todos estos años. Un regalo para todos ustedes", escribió Maribel Guardia.

Por si fuera poco el mundo del entretenimiento felicitó a su colega, quien ha sido una de las artistas alejada de los escándalos, pues se ha centrado principalmente en su carrera y su familia, ya que la costarricense debutó hace unos meses como la abuela más sensual de la pantalla chica, por parte de su hijo Julián Figueroa.

"Felicidades ! Hermosa y admirable en todos sentidos ! Dios te siga llenado de amor ! Bendiciones y salud".

"Querida Maribel, muchísima salud que con eso tienes lo demás! Happy Bday bellezaaa".

Cabe mencionar que hace unos días Maribel Guardia, estuvo en el programa de Montse & Joe, donde reveló que la formula para mantener tremendo cuerpazo es alimentándose bien y haciendo mucho ejercicio.

"Mira yo creo que el cuerpo es el templo del alma y no lo digo de broma un cuerpo que te ha servido, que te ha llevado que te ha traído, te ha dado satisfacciones que has amado que has tocado óyeme...", expresó Maribel.

Actualmente participa en la obra de teatro 'Las Arpías' y 'Cleopatra Metió la Pata', donde hace personajes muy atrevidos los cuales han sido bien recibidos por el público.