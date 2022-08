Maribel Guardia teme que el matrimonio de su hijo se acabe por haberse besado con fan

Mucha preocupación es la que siente Maribel Guardia de 63 años de edad y es que no sabe si el matrimonio de su hijo Julián Figueroa de 27 se vendrá abajo, esto después de que se le vio dándole un beso a una fanática lo cual provocó según el disgusto de su esposa Imelda Garza.

Y es que fue una revista de espectáculos la que compartió unas fotos donde se puede ver a Julián Figueroa al parecer dándose tremendo beso con una fan, por lo que ahora Maribel Guardia salió hablar con la prensa asegurando que está preocupada por dichas fotos, pues ella quiere mucho a su nuera a quien considera una hija más.

"Lo que más quiero es que mi hijo y su esposa sean felices, ojala que logren salvar este matrimonio a pesar de las malas vibras y de las intrigas, Julián habla por su trabajo ahorita está en una telenovela, ahora fuimos a cantar en Atlanta con el padre que es ya veremos Dios quiera siendo tan jóvenes salvar ese matrimonio tan lindo que tienen porque yo adoré a Imelda para mí es como una segunda hija", dijo Maribel Guardia para Venga la Alegría.

Como era de esperarse, muchos cuestionaron las declaraciones de la actriz de telenovelas, pues creen que encubre mucho a su hijo, mientras que otros aseguran que está haciendo las cosas bien, pues creen que no se está metiendo en dicho asunto, como algunos otros piensan.

"Lo que se ve, no se pregunta..!! Hijo de tigre?? No le echen la culpa a la revista", "Pues la revista no lo mando andarse besuqueando con mujeres !! La revista solo saca provecho de las conductas inmorales de los artistas. Si Julián iba andar de ojo alegre", escriben las redes sociales.

Hasta el momento la mujer de Julián Figueroa se ha mantenido al margen de la polémica, pero lo que sí es un hecho es que será cuestión de tiempo en que sé dé a conocer que pasara con esta relación, la cual se había convertido en una de las más sólidas del espectáculo.