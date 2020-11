Maribel Guardia toma limón con bicarbonato para evitar el cáncer

Maribel Guardia de 61 años de edad deja bien en claro que el limón con bicarbonato es uno de los remedios naturales que más usa para mantener ese cuerpazo que se carga, además dejó en claro que dicha bebida evita el cáncer, es por eso que siempre trata de inculcar su rutina para que sus fans la haga, ya que la artista se preocupa mucho por ellos.

Fue en el programa Hoy, donde Maribel Guardia le dijo a Galilea Montijo que ella empieza su día al parecer tomando en ayunas su jugo de limón con bicarbonato, algo que recomienda ampliamente la artista, pues le dijo detalladamente a Galilea Montijo los beneficios que este tiene para el cuerpo, pues como toda artista sus fans le preguntan que hace para mantenerse tan guapa.

Me desayuno mi jugo de limón con un poquito de bicarbonato con eso empiezo el día es muy bueno porque dicen que es anticancerigeno, es bueno para el estomago la gente piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no, yo tengo divertículo, tengo gastritis y todo y eso me ha regulado mucho, me cae muy bien, dijo Maribel Guardia en la entrevista.