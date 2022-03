Maribel Guardia totalmente rapada para nuevo proyecto en Televisa

Maribel Guardia de 62 años de edad, paralizó las redes sociales al aparecer totalmente rapada en sus redes sociales, dejando a todos con el ojo cuadrado, pues dejó atrás su elegante cabellera negra, aunque se trató de un supuesto filtro por parte de las redes o parte de un trabajo de caracterización de Televisa, se miraba totalmente real.

"Bueno tenía que presentarles este cambio de look me atreví hacer para un proyecto de televisión, era un reto muy importante y quise dar el paso, ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco, hay Dios mío bienvenido la primavera y espero que les guste mi cambio de look, ¿tú lo harías?", dice Maribel Guardia.

Para quienes no lo saben, la actriz nacida en Puerto Rico siempre da sorpresas en sus redes sociales, ya sea con ropa de lujo o al aparecer en bañadores, siempre da de que hablar en redes sociales, dejando a todos con el ojo cuadrado, por lo que esta publicación no fue la excepción.

"Depende de cuanto dinero me pague, la producción del trabajo tiene que ser mucho", "No creo hayas perdido tu cabellera solo por un proyecto de televisa", "A mí me gusto,yo ya lo hice, de hecho una vez al año", "Tú eres hermosa tal cual y mucha suerte en tu nuevo proyecto", le escriben en el video donde se le ve a Maribel Guardia sin cabello.

Como se lee anteriormente a la mayoría de los fans de la también cantante, les agradó como se ve Maribel Guardia sin cabello, dejando en claro que su belleza es única en todos los aspectos, además de que lleva años cuidándose para verse espectacular, ya que es amante del ejercicio y la buena alimentación desde siempre.

Por si fuera poco la famosa siempre da de que hablar cuando aparece con un cambio nuevo para la estación del año dejando en claro que es la reina de los outfits de temporada, además es querida por no meterse en escándalos, pues no le gusta meterse en líos, ya que su carrera es mucho más importante que cualquier chisme.

