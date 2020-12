Maribel Guardia y "Las perdidas" causan furor en internet con su divertida charla

En una reciente emisión del programa en vivo de la hermosa Maribel Guardia a través de YouTube, tuvo como invitadas especiales a "Las perdidas", las celebridades de internet del momento. En dicho programa no solo estuvieron Wendy Guevara y Kimberly Irene, sino también Paola Suárez, con quien Wendy creo en un principio esta sensación en redes sociales.

Durante la charla con la ex esposa del cantante Joan Sebastian, Wendy Guevara y Paola Suárez contaron muy a su estilo, el origen de "Las perdidas", así como varias de sus vivencias, amores y atrevidas confesiones. Las ahora youtubers manifestaron que sus respectivos padres están enterados que tiempo atrás, se dedicaban a la llamada "vida galante", asimismo que sus progenitores en su momento, no aceptaban sus preferencias sexuales.

En una parte del show Maribel Guardia les preguntó el por qué eran tan positivas, a lo que Kimberly le respondió: "yo, porque me siento segura de mí misma, a mí nada me cohíbe". Por su parte Paola Súarez compartió que desde muy chica se crió con su abuela materna: "tuve una vida sin mamá y sin papá desde los 12 años, bueno, desde que yo me acuerde, mi papá nunca me aceptó así como soy, mi papá siempre de esas personas machistas, hasta ahorita mi papá no me dirige la palabra".

La integrante original de "Las perdidas", manifestó que ella no tiene porque sentirse humillada o sola: "al contrario, tengo que demostrar que obviamente mi soledad es mi orgullo y obviamente es mejor estar sola que mal acompañada".

La escultural cantante Maribel Guardia, originaria de Costa Rica y considerada la "abuela más sensual del espectáculo", le preguntó a Kimberly que era lo que buscaba en el amor. "Que me traten bien, la verdad", expresó, aunque confesó que hasta el momento solo le tan tocado personas que la tratan muy mal. Ante esto la actriz de telenovelas como "Muchacha italiana viene a casarse" y "Corona de lágrimas", les dijo a todos esos hombres que Kim era una mujer "con buenos sentimientos, guapa, sexy y cachonda".

Fans de Maribel Guardia complacidos con las invitadas que tuvo

"Ellas se ven muy felices pero detrás de eso, las historias son muy fuertes, me rompe el corazón", "Kimberly la más preciosa", "he escuchado esa historia del cerro como mil veces pero nunca me aburro, las amo", "diosa Maribel. Wendy, Paola y Kim que alegres siempre, para morir de risa con la pura verdad", "súper invitadas, Maribel hiciste muy bien al invitarlas", fueron algunos de los comentarios durante el live streaming del programa de la mamá del cantante Julián Figueroa.

"Kimberly fue a opacar a Maribel con el 'puercazo'", fue otro de los comentarios por parte de los seguidores de "Las perdidas".

Maribel Guardia manifestó sobre las difíciles experiencias de vida que han tenido Wendy, Kimberly y Paola: "lo maravilloso es que lo usaste para algo positivo y no para que fuera una tragedia en tu vida, como puedes cambiar las cosas que te suceden para salir adelante en la vida y no para hundirte, porque te puedes hundir en momentos así".

En el tema de las relaciones que han tenido con hombres casados, Wendy Guevara mencionó: "siempre he pensado que cuando un hombre busca una amante y la amante se convierte en la esposa, siempre queda libre el lugar de la amante, entonces el chico va a volver a buscar a alguien que ocupe ese lugar".