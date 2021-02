Maribel Guardia y Lourdes Munguía compiten por ver quien luce mejor el vestido rosa

Maribel Guardia de 61 años de edad, y Loudes Munguía de 60 no se quedaron con las ganas de salir y se fueron a cenar a un restaurante de lo más guapas, pues se pusieron sus mejores vestidos para que se les viera tremendo cuerpazo a las dos mujeres, pero quienes quedaron fascinadas con la figura que se carga fueron sus fans, quienes las llenaron de elogios por lo bien que se miraba.

Lourdes Munguía se puso un vestido de manga larga color rosa, el cual pronunciaba muy bien su figura, pero eso no es todo, pues este era de bajo de la rodilla, dejando en claro que no necesita enseñar demás para verse como una verdadera diosa, pero eso no todo pues el maquillaje de noche que se cargaba se le miraba muy bien a la actriz.

Por su parte Maribel Guardia usó un vestido color fucsia, con el cual de acuerdo a sus fans parecía una verdadera flor, pero su cuerpazo de diosa griega y juventud una vez más se robaron la mirada de todos, ya que desde hace años la actriz ha sido considerada como una mujer muy guapa que despierta la emoción del público masculino el cual la admira demasiado.

"Las conozco a las dos en persona y de muy cerquita, pero me quedo contigo Lourdes, eres una mujer muy bella, me quede impactado", "asan los años y ustedes cómo los buenos vinos, entre más tiempo pasa, están cada vez mucho mejor que algunas jovencitas del medio del espectáculo,¡Par de mujeres bellas!", les escribieron a las dos artistas en la foto.

Otra de las cosas por las que ambas mujeres se llenan de admiración, cada que los fans las ven juntas, es que son de las pocas mujeres que siguen conservando una amistad muy linda, pues ellas cada que pueden salen a divertirse causando mucha emoción en el mundo de la farándula, pues ambas famosas parecen dos chicas que se van de rumba.

Aunque muchos no lo sepan Maribel Guardia y Lourdes Munguía son dos mujeres muy entregadas en el mundo fitness, pues aunque muchos aseguren que ese cuerpazo es porque las dos están operadas, la realidad es que le dedican mucho tiempo al gimnasio y a la buena alimentación, en especial Maribel Guardia, quien es amante del pescado desde hace años.

Mientras tanto Lourdes Munguía es amante del yoga, pues basta con ver las posiciones que hace en sus redes sociales, donde deja en claro que ya es una máster practicando la meditación, aunque no le hace el feo al pilates ella hace de todo para mantenerse en forma, pero cuando se trata de cuidados de la piel causa mucha envidia, pues se le ve radiante su rostro.

Además Lourdes Munguía se ha ganado el cariño de la gente por ser una mujer alejada de los escándalos, pues ella siempre ha tratado de que su carrera despegue por su talento y no por chismes como otros famosos, algo que es digno de admirar, por si fuera poco es muy atenta con la prensa cuando la entrevistan.

Maribel Guardia y Lourdes Munguía triunfaron/,Instagram

Maribel Guardia contrario a Lourdes Munguía es una mujer que ha estado en la polémica, pero ella lejos de quedar mal ante el ojo público de inmediato arregla los problemas de una manera muy ordenada, pues cada declaración de la artista siempre la realiza de una manera muy elegante sin hacer mucho ruido y es que la también cantante trata de hacer todo de manera muy correcta como toda una verdadera dama.

