Maribel Guardia y Lourdes Munguía luchan por ver quién luce mejor los leggins

Maribel Guardia y Lourdes Munguía siguen fascinando con su belleza intacta en redes sociales, pues está vez se dejaron ver demasiado guapas entrenando con sus sexys leggins en la comodidad de sus enormes patios, pues la casa de ambas artistas es espectacular, pues la presumen cada que pueden en sus publicaciones, donde dejan a más de uno con la boca abierta pues sus jardines son demasiado elegantes.

La primera en dejar sin aliento a sus fans fue Maribel Guardia quien usó unos leggins color tinto con los cuales se lució desde una enorme macetera donde siempre la vemos posar con sus imponentes looks, aunque está vez decidió andar un poco más sport para sus ejercicios de estiramiento, los cuales hace antes de ponerse hacer pesas, pues como todos saben la actriz tienen su propio gimnasio equipado con el cual se ha convertido en la envidia de muchos.

Empieza tu día con esperanza y Fe en tu corazón, Dios está con nosotros en cada respiración.Si se puede, escribió Maribel Guardia en su foto con la cual quiso motivar a sus millones de fans para hacer ejercicio.

La foto de Maribel Guardia alcanzó más de 68 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hicieron las típicas preguntas desde como hace para tener ese abdomen de acero, hasta pedirles rutinas de ejercicios para que sus fans puedan hacer desde casa, por lo que Maribel Guardia ha contestado a tantas preguntas por medio de los programas a los cuales es invitada.

Maribel Guadia imponente con sus leggins tintos/Instagram



"Señora Maribel usted es hermosa la admiro saludos desde Venezuela", "Mi amor platónico Dios te bendiga siempre", "Lindo día para ti hermosa, tus mensajes siempre inspirando...Gracias", "Por favor camine por la sombra…- ¿Para qué?- Es que no sabe que el sol derrite los bombones", "Que hermosa te vez espectacular eres toda una diosa de la belleza", le escribieron a Maribel Guardia por la espectacular foto.

Por si fuera poco Maribel Guardia sigue sorprendiendo a sus fans por lo bella que se ve a sus 61 años, ya que son pocas las mujeres que logran verse de esa manera, incluso la actriz dijo en una entrevista para el programa Montse & Joe, que ella está de acuerdo en que las mujeres recurran a la cirugía estética para verse guapas, y aunque no es el caso de ella, sí está de acuerdo que en que se den una ayuda no solo para verse bien, sino sentirse bien consigo mismas, algo por lo que muchos internautas no están de acuerdo.

Lourdes Munguía también se lució con sus leggins/Instagram

Por su parte Lourdes Munguía se dejó ver con unos leggins muy parecidos al de los de su amiga Maribel Guardia, además al igual que ella posó en su lujo jardín, donde la hemos visto haciendo, yoga o haciendo diversos ejercicios al aire libre para seguir conservando era figura que se carga a sus 59 años, causando asombro entre sus seguidores, quienes admiran su belleza desde siempre.

Y es que Lourdes Munguía es otra de las famosas que parece tener el secreto de la eterna juventud, por lo que al igual que Maribel Guardia le han pedido que revele sus tips de belleza, por si fuera poco la pequeña cintura con la cual presume en su foto dio mucho de que hablar debido al tamaño que se carga.

Maribel Guardia y Lourdes Munguía son muy grandes amigas/Instagram



"Mi guapa amiga hermosa como siempre perdón por el atrevimiento de decirte amiga pero tu belleza es inexplicable que tenga una hermosa semana", "Hasta tu codo es hermoso y nunca te olvides de nosotros tus fans", "Muy hermosa cada día me enamoro más de ti", "Que barbaridad que chulada tan hermosa como siempre", Wow Eres la perfección hecha belleza @lourdes.munguia eres toda una diosa", le escribieron a Lourdes Munguía.

Cabe mencionar que el grupo de amigas de Maribel Guardia siempre ha dado de que hablar, pues todas se ven fantásticas, aunque hace tiempo que ya no se ven algunas de ellas son Dulce y Lucía Méndez.

