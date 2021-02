Maribel Guardia y el día que un gusano por poco acaba con su bello rostro

México. Maribel Guardia, actriz y conductora originaria de San José, Costa Rica, ha atravesado en su vida personal y profesional por momentos buenos y malos, y siempre comparte de ellos con los medios de comunicación; por ejemplo, años atrás fue atacada por un gusano en su rostro y por poco se lo desfigura.

Transcurría el año 1996 y Maribel Guardia protagonizaba la telenovela Tú y yo junto a su expareja fallecida ya Joan Sebastian, la cual fue un éxito durante su transmisión por canal 2 de Televisa, pero la actriz tuvo que enfrentar una difícil situación respecto a su salud.

De acuerdo a reportes de prensa que circulan en Internet, Maribel contrajo una extraña enfermedad que le causó un gusano. A decir de la propia actriz, un día amaneció con el rostro hinchado sin motivo alguno, acudió al doctor y le dio un fuerte tratamiento, pero emocionalmente se vio bastante afectada porque no sabía qué le pasaba.

Amanecí con el cachete inflamado. Al día siguiente, la pelota ya estaba en el otro lado”, contó la señora Maribel en entrevista que ofreció a la conductora de televisión Cynthia Urías. Los doctores no encontraban la causa de su mal, pero finalmente le explicaron lo que jamás hubiese imaginado.

Fui con 20 doctores, tomaba kilos de cortisona y antibióticos, todos me decían que era nervioso, que era la muela, no es el nervio trigémino. Todo me dijeron, hasta que me llamó una actriz y me dijo ‘Vete a ver a tal doctor’. Resulta que era un gusano por comer pescado crudo”, menciona Guardia a Cynthia.