Maribel Guardia y el vestido que se pondrá después de la cuarentena

Quién le está sacando todo el provecho posible a la cuarentena para ver detalladamente su guardarropa es Maribel Guardia, quien compartió en sus redes sociales una foto donde se le ve posando con un lujoso vestido en color dorado con el cual enamoró a todos.

Al parecer Maribel cuenta con muchos vestidos, pero quiso ponerse algo nuevo y vanguardista por lo que posó con este diseño el cual tenía varios detalles, entre ellos unas hombreras muy elegantes, además la parte del abdomen iba descubierta causando emoción total.

"Preciosa por todo lo que proyecta...también me gustaría ver fotos más casuales", "No me canso de verla y creo que me he enamorado de usted, pero se que es imposible", le escribieron a Maribel en la foto que alcanzó más de 30 mil likes.

Recordemos que Maribel ha promovido la campaña quedate en casa, en todo momento por medio de su Instagram, pues quiere que sus fans eviten el contagio y propagación del coronavirus (Covid-19) por lo que les pide que no salgan de sus hogares.

Cabe mencionar que son muchos los artistas que han usado las redes sociales para pedirle a sus fans que quedarse en casa es la mejor manera para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Te puede interesar

Andrea Legarreta recuerda su deslumbrante boda con Erik Rubín

La vez que Celia Lora golpeó a Martha Figueroa en la cara

Albertano muestra en video lo talentosos que son sus hijos