Maribel Guardia y la belleza que lucía en la telenovela Tú y Yo

Maribel Guardia de 61 años de edad se ha convertido en una de las mujeres más populares de las redes sociales por la tremenda belleza que se carga, pues la actriz lejos de envejecer parece que rejuvenece cada vez más de acuerdo con sus fans, quienes quedan impactados al ver sus fotos en traje de baño con las cuales desata la locura.

Pero si vamos al pasado la belleza de Maribel Guardia sigue intacta después de veinte años, pues muchos recordaran la telenovela Tú y Yo, la cual realizó a lado de Joan Sebastian casi a finales de los noventa, donde encarnó a Estela una joven de la clase alta que vivía rodeada de lujos, mientras que el cantante interpretó a Tomás un cantante de origen humilde.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque muchos ya saben la historia de Maribel Guardia y Joan Sebastian en dicha telenovela, otros prefieren contemplar la belleza que se cargaba la actriz en dicha telenovela, pues sigue siendo la misma que vemos en pleno 2020, pues parece que la también cantante tiene la pócima de la eterna juventud.

"No sé por qué dicen que no tenía cuerpo si muchas quisiéramos tener el cuerpo que ella tenía en esa época", "Se ve hermosa. Esas facciones, ese cuerpazo, esa cabellera negra y ese porte son naturales de ella", "Que tiempos la Maribel estaba jovencita e inocentona pero bien bueno para que digo", "Aquí estoy mirando cómo tener el cuerpo de Maribel Guardia y comiendo una hamburguesa y papas", le escriben a Maribel Guardia al ver dicha telenovela.

Lo que a muchos les sigue gustando de Maribel Guardia, es que ella le es fiel a su imagen, pues desde su aparición en el mundo del espectáculo, ella siempre ha tenido su cabello negro, y esa figura de ensueño la cual muchas de sus fans desean tener, ya que la actriz siempre se ha cuidado.

Otra de las cosas que llaman la atención de la telenovela Tú y Yo, es que Maribel Guardia en esa época tuvo ciertos problemas con la actriz antagónica Arleth Terán, pues ella con 19 años al parecer comenzó a salir con Joan Sebastian cuando este era pareja de Maribel Guardia con quien procreó un hijo, por lo que en una escena ella le dio una fuerte cachetada.

En que dicha polémica tiene más de veinte años, sigue siendo muy mencionada en la actualidad incluso le siguen preguntando a la misma Arleth Terán si en verdad salió con Joan Sebastian y tuvo problemas con Maribel Guardia, y esto respondió sin ningún tapujo, pues no se siente mal.

“Fui una víctima de las circunstancias. Yo tenía 19 años. Estaba trabajando con un señor que estaba acostumbrado a chulear hasta a las escobas. En ese momento ¿qué haces si tienes que llegar a trabajar diario con una persona así? No era molesto; era carismático, encantador”, dijo Arleth Terán sobre el romance que tuvo con el fallecido cantante a quien considera todo un caballero.

Mientras tanto Maribel Guardia lejos de ser una mujer rencorosa ha manifestado en ciertas ocasiones que no le tiene odio a Arleth Terán y que para ella todo quedó en el olvido, pues es una mujer que detesta la polémica, ya que en el mundo de la farándula la actriz es una mujer que no se mete en problemas de ningún tipo.

"Me enteré que grabaron una escena donde mi personaje le da tremenda cachetada a quien interpreta a Arleth, y pues...¡para nada! Eso no sucedió nunca en la vida real", dijo Maribel Guardia dejando en claro que no le dio una cachetada en la realidad a su colega.