Marie Claire Harp, pareja de José Manuel Figueroa, denuncia amenazas y extorsión de su expareja

México. La popular conductora de televisión Marie Claire Harp, pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa, denuncia amenazas y extorsión por parte de su expareja Efraín Estrada.

En entrevista co medios de comunicación en CDMX, Marie Claire compartió que las cosas llegaron al límite con las amenazas que su expareja ha hecho en contra de ella, por eso decidió proceder legalmente.

"La denuncia la puse hace un mes, él intentó violentarme y violar a mi intimidad, eso es un delito; me respalda la Ley Olimpia. Estaba sobornándome diciendo que revelaría fotos y videos íntimos sin mi consentimiento", dice Marie Claire.

La información se comparte en varios portales de noticias también y respecto a amenazas de muerte, Marie Claire señala que Efraín le dijo que si no retiraba la denuncia entonces sentiría la sensación de un balazo en su piel.

"Han sido amenzasa directas e indirectas con mi familia y cualquier cosa que pueda pasar en mi entorno, él es el único responsable", refiere también ante la prensa.

Marie Claire Harp. Foto de Instagram

Marie Claire, originaria de Venezuela, lleva varios años viviendo en Ciudad de México y también en entrevista con TVyNovelas recalcó que quiso terminar bien las cosas con Efraín, pero él no estuvo de acuerdo y por eso sus amenazas.

También hace público que su ex no es ningún empresario, como dice ser, sino que se dedica a estafar a las personas, y considera que es como un nuevo Larry Ramos, pero de menor categoría.

Los delitos por los cuales Maire Claire denunció a Efraín son Violencia de género, extorsión, manipulación, hostigamiento y amenazas y espera que las autoridades hagan justicia en su caso.

Además define a su expareja como una persona mitónama y misógina, además recalca que en varias ocasiones le dijo que haría todo lo posible para sacarla del país.

"En la fiscalía están las pruebas donde él dice que salga a desmentir o me hace daño, me amenazaba diciéndome que si no pagaba yo, iba a hacer lo posible para que pagara toda mi familia", menciona también a TVyNovelas.

Pero el mismo Efraín denunció recientemente también a José Manuel Figueroa por supuestas amenazas y Marie Claire menciona que Efraín es una persona que carce de seguridad, tiene un ego muy elevado y es un "encantador de serpientes".

Por si fuera poco, Efraín le debe dinero a José Manuel Figueroa su novio y nunca le pagó, y la presentadora de televisión aclara que la relación con el cantante la comenzó una vez que terminó con su ex.