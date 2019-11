Mariette Detotto, el misterioso gran amor de Walter Mercado

Walter Mercado a sus 71 años de edad, descubrió en los astros que tan consultaba de manera cotidiana, que una hermosa mujer de ojos claros de nombre Mariette Detotto con quien llevaba varios años conviviendo, era "mi alma gemela y no descarto casarme con ella", según contó años atrás a un periodista durante una visita que hizo a su natal Puerto Rico.

Un enamorado Walter Mercado comentaba a dicho periodista puertorriqueño: "el casamiento ante Dios es más serio que un papel firmado, que muchas veces no dura nada. La unión del alma y la del cuerpo no se puede desligar".

De acuerdo con el portal La Crónica, Walter Mercado y Mariette Detotto se conocieron en 2003 cuando el famoso astrólogo hizo una visita a Brasil y estuvo precisamente en el programa de televisión que conducía dicha mujer. En ese entonces ella vivía un duelo emocional ante un divorcio. En el foro de televisión le predijo que su carrera profesional crecería cuando ella abandonara Brasil. Lo que la presentadora quizá no pensó en el momento, es que sería Walter Mercado quien le daría tiempo después su primera oportunidad de trabajo en el extranjero.

Walter Mercado invitó a la hermosa brasileña a Miami, Florida, donde le ofreció trabajo como presentadora de televisión en una serie que se vendió a diversas televisoras de Latinoamérica. Desde entonces ambos se volvieron inseparables. Mariette Detotto lo acompañaba a sus giras internacionales.

A los pocos días de que el astrólogo se expresara de esa manera tan maravillosa Mariette Detotto ante el periodista puertorriqueño, estuvo con Don Francisco en el desaparecido programa Sábado Gigante acompañado de la brasileña. Frente a las cámaras Walter y Mariette se besaron apasionadamente. Don Francisco insistió a la pareja que se casaran de inmediato. “Las cosas no se precipitan, este año ni siquiera quiero repetir un comentario negativo, quiero que de mi boda sólo salga la verdad para entrar inmaculado en esta relación", respondía el astrólogo.

En aquel tiempo Walter Mercado mencionaba:

Tiempo después Walter Mercado negaba tener novia o esposa. En el programa "Walter Mercado: La historia detrás del mito" de TV Azteca, el astrólogo resaltó:

No tengo a nadie, he canalizado mi energía sexual en el bien de la humanidad orando por tanta gente que me pide ayuda.