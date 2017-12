Mariluz Bermúdez: México me ha dado todo

Mazatlán.-Al terminar El bienamado, la actriz Mariluz Bermúdez se hizo un cambio de imagen, de pelirroja a rubia, con tal de convertirse en Estefanía para la novela Hijas de la luna, producción a cargo de Nicandro Díaz que se graba en este puerto desde hace casi una semana. En entrevista exclusiva, Bermúdez da detalles de su personaje en el referido melodrama. También recuerda aquella vez que posó para una revista de caballeros.

Mariluz Bermúdez. Foto: EL DEBATE.

Conoce Mazatlán

“Estoy feliz, contenta de dejar el frío de la Ciudad de México. Nos han tratado muy bien y el clima está muy rico. Nunca había venido a Mazatlán, feliz y contenta de conocer estos lugares”, externó sobre su primera visita a esta ciudad.

Les presento a mi personaje #estefaníairiarte en @hijasdelalunaof Gracias A Dios por sus bendiciones!!! ���������������� Una publicación compartida de Mariluz Bermudez (@mariluzbermudez1) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 6:39 PST

Una villana distinta

La actriz será rival de amores de Michelle Renaud, quienes buscan conquistar el corazón de Danilo Carrera, quien dará vida a Sebastián Oropeza.

“El corazón será de quien se lo lleve primero. Va a haber una cuestión interesante entre estos personajes, no les quiero contar mucho. No es buena, no es a lo que estamos acostumbrados de que la antagonista es villana; no. Esta historia es totalmente diferente, son personajes muy humanos, con cosas que vivimos como seres humanos y lo tratamos en la historia. Las buenas no son buenas, las malas no son malas, son circunstancias de la vida que te llevan a tomar decisiones diferentes”, externó.

Sigue en comedia

La intérprete ya había estado en proyectos de comedia como son Una familia con suerte y El bienamado.

“Mi personaje llevaba el melodrama, pero en este es totalmente diferente. Me estoy divirtiendo mucho, es un personaje muy diferente, vive como en una burbuja, su papá la cuida mucho, ella se va enterando de cositas que la van a ir sacando de esa vida de confort, de princesa, donde todo es lindo. Espero que a la gente le guste, lo estoy haciendo con mucho amor, le estoy dando el cien por ciento de Mariluz a este personaje.”

Resaltó que todos los personajes que ha interpretado han requerido un esfuerzo.

Ahora, con Estefanía, menciona que entre los retos está su imagen, la postura. “Sigo una construcción diario de este personaje, para que no se parezca al otro, haciendo mucho caso a mis directores y a Nicandro Díaz. El personaje es muy dulce, sus movimientos, está lleno de amor y trato de hacerlo muy humano.”

Mariluz Bermúdez. Foto: El DEBATE. Patricia Leija.

Trayectoria

La actriz Mariluz Bermúdez Garnier nació el 26 de febrero de 1986 en la ciudad de Tres Ríos, Costa Rica.

En septiembre del 2013 protagonizó la portada de la revista H.

La guapa joven revela que una de las cuestiones que le ayudó para poder posar en poca ropa es que en sus inicios fue modelo en su natal Costa Rica.

“Empecé como modelo y hacía sesiones en traje de baño, en lencería, me tomaban fotos para catálogo en lencería. No tengo problemas con mi cuerpo. Cuando tienes amor por ti misma, amor propio, eso se irradia y se refleja, más allá de decir qué bonita estás, para mí eso se va.”

México, su casa

Mariluz ha cosechado el éxito en la faceta de actriz, en la que ha tenido la oportunidad de ser parte de los proyectos Central de abastos, Camaleones, Una familia con suerte, Mentir para vivir, Simplemente María, Las amazonas.

El más reciente trabajo en el que participó en televisión fue la novela El bienamado donde daba vida a Valeria Cienfuegos Samperio.

“México es un país que te cobija, que su gente se vuelve tu familia. Voy a Costa Rica, sé que es mi tierra, sé que allá nací, pero luego me quiero regresar. Nací allá pero México me ha dado todo, me ha dado satisfacciones, me ha dado amistades, son tantas cosas que agradezco darme la oportunidad de cumplir mis sueños en este país”, concluyó.

Ya casi es Christmas time y llegó la hora de encontrar regalitos! ❄ Para festejar @danielwellingtonesp les regala un 15% de descuento en su compra, solo tienen que usar mi código MARILUZB en www.danielwellington.com #danielwellington #watchlover #ad #accesorio #navidad photo: @hugobarbosaphoto Una publicación compartida de Mariluz Bermudez (@mariluzbermudez1) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 9:24 PST