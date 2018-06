Marilyn Odessa, hija de Marisela, toca puertas en la música

Conseguir un lugar dentro del medio artístico ha sido uno de los grandes retos que ha enfrentado la cantante Marilyn Odessa. A pesar de ser hija de Marisela, conocida por temas como "Sola con Mi Soledad" o "No Puedo Olvidarlo", Marilyn Odessa asegura que, como cualquier artista principiante, ha tenido que tocar puertas para demostrar su talento.

Es difícil darse a conocer, porque que todo mundo piensa que por ser hija de Marisela rápido crezco y la verdad es que no.

"Yo he luchado años por tener esta carrera, por ganarme un espacio, a mí nadie me lo dio, todo es trabajo, esfuerzo. Todavía lo estoy haciendo, tocando puertas por ser quien yo quiero ser", afirmó Odessa en entrevista.

Marilyn Odessa de 26 años compartió que su objetivo inicial es darse a conocer por sí sola, por lo que descartó colaboraciones con otros artistas, incluyendo a su mamá, para que si la buscan empresarios sea por lo que ella da en el escenario.

Foto: Agencia Reforma

"Trato de ser yo, de darme a conocerme por mí, cantar el estilo que a mí me gusta, no me gusta que me digan qué cantar. Al principio, cuando recién empecé a cantar (a los 13 años) sí me decía mi mamá que por qué no cantaba una cosa u otra", comentó Marilyn Odessa.

"Ella tenía una idea de quién ella quería que yo fuera, o sea muy diferente a la mía", agregó. Aunque escogió el estilo de banda, Marilyn Odessa niega que quiera quitarle el lugar a alguna artista consolidada, como el caso de Jenni Rivera, una figura referente del género.

Yo creo que Jenni siempre será 'La Diva de la Banda', nunca eso nadie se lo va a quitar, ni su propia hija y todos estamos luchando por tener un espacio, eso es lo más importante.

Foto: Agencia Reforma

Actualmente, la cantante promociona su nuevo sencillo, titulado "No Sé", escrito por Horacio Palencia y producido por Sergio Lizárraga, el cual marca el inicio de su nueva producción discográfica próxima a lanzar.

"Es una canción de amor, de arrepentimiento, de mucho sentimiento, de no poder olvidar a un amor, de extrañar a alguien. El video está grabado en Mineral de Pozos, Guanajuato. Grabamos en unas ruinas increíblemente frías; fue una experiencia inolvidable", dijo la cantante.