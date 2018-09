Marilyn Odessa:No me ha tocado sufrir, como en las canciones

Mazatlán.- La cantante Marilyn Odessa estuvo en Mazatlán los días pasados para la grabación de su más reciente video del tema "Lo mal que me trataste", melodía que es autoria de Javier Rochín. En entrevista con EL DEBATE habló del filme y de las satisfacciones que le ha dado la música.

Sobre su nueva melodía, indicó; “Es una canción que habla de lo mal que nos tratan los hombres, de los hombres que no valoran a la mujer que tienen en casa, que los quiere, que los cuida y son trabajadoras, el hombre tan mal portado como siempre, de eso trata el tema, habla de irnos y mandarnos muy lejos”, reseñó la cantante.

Refiere que el video se realizó en su totalidad en el puerto, en lugares como el Centro Histórico, la playa y en una casa de un residencial. Se cuenta la historia de una mujer trabajadora que no es valorada por su esposo, quien anda de infiel.

Material.

En otro tema adelanto que su nuevo material del cual sale dicha canción saldrá a finales del año, lo realiza en Mazatlán, bajo el sello de Lizos Music. La joven indica que a casi un año de trabajar con la empresa Lizos Music, a la cual pertenece la banda MS, han tenido muy buenos resultado.

“Me siento muy afortunada de poder contar con un equipo tan fuerte, tan positivo, creen mucho en mi, me tienen mucha fé y eso a mi me tiene contenta, muchas gracias a Lizos y a Sergio Lizárraga por darnos todo el apoyo, estoy feliz, no pude haber caído en mejores manos".

Su nuevo material ya quedo terminado, lo cual la tiene muy emocionada, ya que incluye melodías de Horacio Palencia, Javier Rochín, Eden Muñoz, la producción la hizo Sergio Lizárraga

Sobre el tema del amor refiere que tiene una relación muy estable , pero sin duda las melodías de desamor son las que mejor le salen. “Soy afortunada, estoy casada, tengo a mis niños, gracias a Dios, no me ha tocado sufrir como en las canciones que canto. Me gusta cantar canciones que tengan mucho sentimiento, canciones que siento, nunca me ha tocado sufrir, pero canto con ganas, con sentimiento, no me han salido mal, estoy contento emocionada, son canciones fuertes, que todas las mujeres y los hombres se pueden identificar”.

�� Una publicación compartida de M A R I L Y N (@marilynodessaoficial) el 10 Ago, 2018 a las 9:13 PDT

Sobre las presentaciones comenta que ya ha tendido algunas en Estados Unidos, en México, sigue con la promoción, desde hace días esta en la Ciudad de México para promocionar el nuevo sencillo y en los siguientes días irá a Guadalajara.

Esperemos que pronto me toque cantar ya en México, estoy con mucho deseo de subir a un escenario, me ha tocado cantar antes con mi mamá Maricela, pero no ella sola, lo cual empezará muy pronto.

Mi mamá y yo compartimos momentos especiales cuando voy yo a sus conciertos, hemos cantado Amor de los dos, es una canción que la hemos cantado desde que tenía dos años. Cada vez que voy a su concierto me invita a cantarla. No creo que vaya haber gira con ella,

Indico que espera en un futuro poder hacer una colaboración en el estudio con la artista.

“Quisiera cantar una canción que tuviera un significado para nosotras, mi mamá es muy especial. Mi mamá no se mete en mi carrera, me da su amor, lo que yo hago es por mi parte, tenemos una relación muy bonita, la amo, la doro, estoy muy orgullosa de ser su hija y toda la vida lo seré”.

El mejor mensaje que siente que le ha dado su madre es ser fuerte. “Ella siempre trabajo para sacarnos adelante, a mi y mi abuela, mi familia, es una mujer fuerte, hasta cuando esta sufriendo es fuerte, es algo que le respeto y siempre lo tomó como ejemplo”. ­