Marimar Vega habla sobre el vídeo íntimo de su novio Horacio Pancheri

Luego de que se filtrara un escandaloso vídeo por Internet protagonizado por Horacio Parcheri, su novia, Marimar Vega, por fin decidió hablar del polémico tema de la filtración.

Durante un evento que se llevaba a cabo en la Ciudad de México, la hermana de Zuria Vega fue cuestionada sobre el penoso incidente que vivió su novio argentino y ella decidió responder de la manera más madura posible.

A mí esas cosas me dan risa, no tiene ninguna gravedad y lo que no fue en mi año, no me hace daño, y son chismes que no son míos, no me metan en chismes que no son míos, son de él, a nosotros no nos afecta en los más mínimo", explicó Marimar.