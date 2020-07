Marimar Vega harta de los ataques por su noviazgo con Horacio Pancheri se defiende

Marimar Vega no se quedó cruzada de brazos y arremetió en contra de los haters de su novio Horacio Pancheri, quienes siempre le escriben cosas negativas a ambos actores desde que se pusieron de novios, por lo que de una buena vez Marimar Vega se enfrentó a ellos por medio de una publicación.

Comparto esto no porque me afecte a mi directamente porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mi y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas! Lo comparto porque me duele mucho ver como no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas, comienza parte del mensaje de Marimar Vega.

Y es que Marimar Vega, quien ha cuidado mucho su romance de los medios e incluso de sus fans, prefirió dar la cara por primera vez, ya que los ataques que ha sufrido la tienen muy molesta, por lo que siguió manifestando su postura ante las criticas las cuales en su mayoría son por parte de mujeres, así lo expresó la también hermana de Zuria Vega.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Como las mujeres puedes seguirse expresando así de las mujeres? Cómo seguimos pensando que decirle a alguien “ vieja” “ fea” “gorda “ etc... sigue estando bien o normal.

NO no está bien, no está normal, la agresión de ningún tip , dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de “NORMALIZAR” las faltas de respeto de un ser humano a otro, fue el mensaje con el cual finalizó.

Con esta publicación Marimar Vega defendió su amor por Horacio Pancheri/Instagram

Tras el disgusto sus verdaderos fans la apoyaron y le dieron la razón, pues como algunos sabrán es muy común que los artistas sean atacados cuando inician o terminan una relación, por lo que la publicación de Marimar Vega se convirtió en un debate.

El amor entre Horacio Pancheri y Marimar Vega es muy grande/Instagram

"Tenemos tanto que aprender... ¡Solo es cuestión de empatizar! ¡Más amor y menos odio Porfavor! Te amo Veci!", "Eres preciosa, inteligente, bella por dentro y por fuera", "Hacen una pareja hermosa! Fuera las malas ondas", "Totalmente! Que bueno que lo expongas ! No es normal . No está bien . Deberíamos de aprender a expresar amor y no lo contrario . El cambio empezar por uno mismo", le escribieron a Marimar Vega.

Una de las celebridades que se sintió completamente identificada con las declaraciones de Marimar Vega fue Bárbara de Regil, quien como todos saben tiene varios meses siendo atacada por los haters debido a sus declaraciones en redes sociales, por lo que decidió apoyarla.

"La gente escribe lo que lleva en su corazón ... @marimarvega NO ERES TÚ la del problema", escribió Bárbara de Regil quien logró más de mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

Bárbara de Regil se identificó con Marimar Vega/Instagram

Cabe mencionar que Marimar Vega y Horacio Pancheri han estado en varios problemas amorosos con sus antiguas parejas, pues como todos saben Horacio Pancheri terminó muy mal con Paulina Goto, mientras que Marimar Vega le puso fin a su matrimonio con Luis Ernesto Franco, lo que causó mucha polémica ante los medios.

Por otro lado la pareja se encuentra en la mejor etapa de su vida, ya que derrochan amor en sus redes sociales, aunque como se dijo en un principio les ha traído varias criticas.

Te puede interesar

Marimar Vega y Horacio Pancheri gozan su amor en cuarentena

Marimar Vega confiesa haber perdido un bebé en su matrimonio