Marimar Vega responde a despectivos comentarios sobre la apariencia física de Jerónimo Rodríguez

Hace un par de semanas la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Marimar Vega, contrajo matrimonio con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez, en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en Acapulco, estado de Guerrero, México, a la que asistieron los familiares y amigos más cercanos de los hoy esposos.

En sus redes sociales, la hija del fallecido actor Gonzalo Vega, compartió su felicidad este día tan especial. "No sé ni cómo expresar la gratitud que siento, primero por ti Jerónimo, que afortunada por tenerte como compañero de vida, mi amor bonito". Sin embargo, hubo algunas personas que criticaron el físico de su cónyuge.

El esposo de Marimar Vega recibió despectivos comentarios sobre su apariencia física; algunos usuarios de redes sociales mencionar que no "estaba a la altura" de la actriz, pues "no era lo suficientemente guapo", a comparación de otras parejas sentimentales que tuvo.

En una entrevista para Grupo Fórmula, la hermana de la también actriz Zuria Vega, respondió a esos comentarios. "A mí me sorprende que en esta era, sigamos siquiera mencionándolo, a mí me parece muy raro, no sé ni que contestar al respecto, me parece absurdo que sigamos en el 2022 atreviéndonos todavía a hablar de eso, que la prensa se atreva a decir ese tipo de cosas".

Marimar Vega, de 38 años de edad y originaria de la Ciudad de México, resaltó que en estos momentos se encontraba muy feliz: "estoy en paz, estoy con un hombre respetuoso, amoroso, talentosísimo".

Asimismo, en un evento en la CDMX, tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, mencionando que en Jerónimo Rodríguez, encontró el amor de su vida.

"Es un ser humano excepcional, la gente que lo conoce, a quien le preguntes, que creo que eso es muy bonito de alguien, no hay nadie que hable mal de él, es un ser humano muy hermoso, la gente lo adora en su trabajo, además de que es talentosísimo, mi gente cercana está tan feliz".

Leer más: Pati Chapoy conoce el pasado oscuro de Raúl Velasco y el resto de Televisa pero prefiere callar

Cabe mencionar que anteriormente, Zuria Vega salió en defensa de su cuñado Jerónimo, ante los comentarios por su físico: "démosle proyección, espacios y visibilidad al trabajo, al amor y a las cosas positivas después de estos dos años, no a las cosas negativas".