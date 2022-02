Marina Beltrán quiere mostrar lo bello que es Mazatlán y sus mujeres

Siguiendo los pasos de su hermana Corina Beltrán, quien en 2009 se coronó como Reina de los Juegos Florales, en este 2022, Marina Beltrán busca coronarse como la representante de la máxima fiesta y llevar la segunda corona a casa. Con tan solo 20 años, la joven mazatleca estudia la carrera de enfermería, y de ganar la corona, pretende mostrar lo bello que son Mazatlán y sus mujeres, pero no solo en su forma exterior, sino también la interior.

Su hermana la inspiró a participar en el carnaval

Como una persona humilde, carismática, alegre y dispuesta ayudar a quien lo necesite es como se describe Marina Beltrán, quien comparte con los lectores de EL DEBATE que su mayor inspiración para participar en el carnaval fue su hermana Corina Beltrán.

“Desde pequeña he tenido el sueño de ser reina. De hecho, en una ocasión participé en la Canaco, pero esto del carnaval es diferente, y ya lo viví muy de cerca cuando mi hermana Corina Beltrán fue Reina de los Juegos Florales en 2009. En ese entonces yo tenía 9 años, pero recuerdo todo muy bien, así es que fue a partir de ese momento que crecieron más mis ganas de participar en el carnaval.”

También la impulsó a buscar la corona, el sueño de vivir la experiencia y lograr ese reto.

La joven mazatleca es estudiante de enfermería

Quiere representar a la mujer mazatleca y su belleza.

Además del sueño de llevar una segunda corona a casa, Marina Beltrán también quiere poder representar a la mujer mazatleca y demostrar que no solo es belleza exterior, sino también interior.

“Si logro obtener la corona del carnaval me gustaría mostrar lo bello que es Mazatlán, además de sus mujeres, que más allá de tener belleza exterior, también tienen una belleza interior; somos inteligentes, con valores y mujeres que luchan por sus sueños. También me gustaría impulsar a las demás jóvenes a que cumplan sus sueños. Y lo más importante, sacaría provecho de mi profesión, pues me gustaría brindar pláticas sobre la prevención de enfermedades.”