Mario Bautista acusado de robar celular a reportera en Estados Unidos

Mario Bautista de 24 años de edad, se está convirtiendo en el chico malo de la farándula mexicana, pues como algunos sabrán ya tiene varios escándalos en el pasado, con los cuales no le ha ido del todo bien, y el más reciente podría traerle problemas legales con la justicia de Estados Unidos por haber robado un celular.

Resulta que Mario Bautista fue captado en la ciudad de Los Ángeles, besándose con una misteriosa chica a quien al parecer acompañó para que tomara su Uber, por lo que decidió despedirla con un beso, pero Mario Bautista no se dio cuenta que la reportera de espectáculos Nelssie Carrillo, lo estaba grabando con su teléfono celular a las afueras del lujoso hotel Marriot de Burbank, lo que causó la molestia del youtuber originario de la Ciudad de México, quien le quitó el teléfono a la reportera.

Ultima Hora !! @mariobautista le roba el celular a periodista @nelssiecarrillo por este video donde sale del Marriott Hotel de Burbank, a poner a esta chica en un Uber ... Fue denunciado a la Policía y esperemos que NO vuelva “agredirnos “ a los periodistas y la libre prensa de USA !! Stop Si no quiere ser famoso que no sea YouTuber , hay otras profesiones!!!, escribió Javier Ceriani colega de la periodista afectada Nelssie Carrillo.