Mario Bautista conquista a los Bautisters con su música

Ayer con @primevideomx tuve mi primera experiencia de MMA durante el reto #HannaTV, junto con @screamau, y peleé contra un profesional. Hoy no siento las muñecas pero valió la pena, se puso increíble! Reto cumplido ✅

