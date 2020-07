México. El cantautor mexicano Mario Bautista se defiende de señalamiento de violación y dice que no aclara cosas que no son verdad. En un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México en el que el tema central era la promoción de su próximo concierto, sabía que le preguntarían sobre el tema y eso fue lo que contestó, según reporte en distintos portales de noticias.

“No aclaro cosas que no son verdad. Yo hubiera dado la cara, pero no me quise involucrar. Yo las veía en la tele y pensaba ‘no puedo creer que exista gente así’, ¿por qué ser así?”, dijo sobre el tema de la supuesta violación. En abril pasado es cuando salió a la luz que el cantante habría abusado sexualmente de tres mujeres, y esa fue su respuesta ante la interrogante. No dijo más.

Bautista, quien también es influencer, agregó que la situación ya fue cerrada legalmente y aclaró que no hubo ni carpeta de investigación. "No quiero tener una conversación porque no es algo que me atraiga”, agregó. El escándalo se desató entre marzo y abril pasado (2020), cuando tres mujeres lo acusaron de haberlas violado y cometido todo tipo de vejámenes sexuales contra ellas.

La denuncia fue hecha por la revista TvNotas, y dio a conocer que Bautista, cantante de temas como "Toda la noche" y "No digas nada", habría violentado sexualmente a tres jóvenes de 17 años y una de 18, originarias de Guadalajara, Jalisco, México, tras haberlas llevado con presuntos engaños hasta una casa donde les dijo que filmarían un video musical.

Las jóvenes contaron que en la casa donde se grabaría el video no había ni cámaras ni nada con un ambiente de trabajo, sino que todo lo contrario, el ambiente era de fiesta. Hugo drogas, alcohol y supuestamente Bautista se aprovechó del estado en el que se encontraba para cometer abusos en contra de ellas.

Tuve que hacerle un oral… me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí…”, dijo una de las menores, mientras que otra reiteró que el cantante la drogó para poder tenerla físicamente.

Y una vez dado a conocer el panorama anterior, Bautista negó haber violado a las mujeres y además calificó sus denuncias y la publicación de TvNotas como una falsedad. En un comunicado de prensa mencionó en abril que las declaraciones fueron hechas para recibir dinero y aparte dañar su carrera.

Por supuesto, no lo tomaré a la ligera. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa”, dijo también.

Y se alista para su concierto

Mario dará un concierto el próximo 14 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Según explicó el joven en la conferencia de prensa de este día martes, contará con la actuación de Piso 21 y Don Patricio, entre otros que no quiso revelar, pero prometió que será un gran show porque al final, “la rumba y la vida siguen”.

En cuanto a las medidas de seguridad e higiénicas, Bautista aclaró que el recinto no estará a su máxima capacidad para evitar contagios. Además, el joven contó que este tiempo ha aprovechado para hacer un sitio web y componer nueva música.

Mario nació el 5 de marzo de 1996 en la Ciudad de México y con su estilo ha triunfado en las listas más importantes de México, Estados Unidos y otros países. Su fama comenzó cuando subía videos a YouTube, cantando temas de otros artistas, superando las 30 millones de visualizaciones.