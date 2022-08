Mario Bezares se defiende de Paul Stanley; insinuó que es el culpable de la muerte de Paco Stanley

Yo soy una persona libre completamente, soy una persona inocente, porque nunca encontraron nada de las pruebas que imputaron. Entonces si él tiene algunas pruebas, pues el caso no está cerrado, creo yo porque no han encontrado a los verdaderos culpables.

Mario Bezares señaló que si Paul Stanley tiene pruebas en su contra, las puede presentar ante las autoridades correspondientes, pues el caso no se ha cerrado . "De verdad que está completamente mal informado, y yo creo que sí le voy a responder y le voy a decir. Todas las pruebas fueron fabricadas e inventadas, nunca encontraron absolutamente nada de lo que a mí me imputaron".

Ante las declaraciones del también actor, Mario Bezares , en una entrevista para Telediario, manifestó que no se burló de la muerte de Paco, sino de lo que vivió él mismo . "Que dijo que: 'entre broma y broma', ¿entre broma y broma? Pues la verdad se asoma, es una verdad mía, es una situación que yo pasé, es algo que a mí me sucedió, es algo que realmente yo viví".

Con respecto a lo dicho por Paul, cabe recordar que luego de ser arraigados en un hotel de la Ciudad de México, a Mario Bezares , Paola Durante y tres personas más, se le dictó auto de formal prisión. Cuatro meses después, quedaron en libertad, al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas.

Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no? Deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso, ellos no salieron (de la cárcel por) inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace.

En un encuentro con varios reporteros de espectáculos, a las afueras de Televisa, Paul Stanley mostró su molestia e indignación ante la supuesta broma de Mario Bezares , con respecto a la muerte de su papá. "La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía, me parece una bajeza total".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

