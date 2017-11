Mario Bezares se queda atrapado tras derrumbe en su casa

El conductor de Multimedios, Mario Bezares se encuentra atrapado en su casa por la zona cercada en el Fraccionamiento Antigua, en Monterrey y es que unos edificios cercanos colapsaron.



Según medios informan que el derrumbe ha dejado al menos tres personas desaparecidas y una sin vida.

Cabe mencionar que el presentador se encuentra en perfecto estado de salud; reveló que es vecino de las calles Lázaro Cárdenas y Río Nazas de la capital neoleonesa, razón por la que está impedido abandonar su casa debido a los riesgos que presenta al momento.



Por medio de una transmisión en Facebook de Multimedios se dijo estar en perfectas condiciones, sólo espera que los demás vecinos puedan evacuar la zona aledaña al derrumbe, donde se siguen buscando a dos personas desaparecidas.



Actualmente Mario Bezares conduce dos programas de Multimedios: Acábatelo y Aficionados.



Además, EL ex compañero y “patiño” del fallecido conductor de televisión Paco Stanley, tal parece que tiene un vínculo especial con las aves.

Y BASTA RECORDAR AQUELLOS BAILES CON SU FAMOSO GALLINAZO.



Siguiendo con ese vínculo por las aves, ahora el conductor de Multimedios (televisora en Monterrey), anuncia al ritmo de rap una conocida marca de pollos fritos en aquella ciudad del norte del país.

“Todas las mañanas me levanto muy hambriento, sigo el olor que me lleva y me aviento”.



Mayito, como también se le conoce al conductor, hizo este comercial para obtener un ingreso extra.

SU “NEGRO” PASADO

Hace unos años, fue demandado por abuso y corrupción de menores.

Ambos, Mario Bezares y la empresa Multimedios, fueron acusados de abuso infantil y corrupción de menores, al permitir que un menor de edad fuera obligado a quitarse la ropa interior durante la grabación del programa Acábatelo.

El video donde aparecía el acto de corrupción del menor fue “colgado” a YouTube pero fue eliminado posteriormente.

AQUEL ESCÁNDALO DEL CUAL SALIÓ LIBRADO, PUDO HABERLE COSTADO SU LIBERTAD DE NUEVO, YA QUE PUDO HABER RECIBIDO HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL.

En su programa, Mario Bezares ha ocasionado diversas controversias. Sus comentarios tan desagradables, le han servido de suspensión por varios días en Multimedios.

Tal y como pasó con sus comentarios contra Gaby Ramírez.

En una emisión de Acábatelo, a Mario Bezares lo pusieron en contacto con la presentadora Gaby Ramírez, quien se encontraba en casa reponiéndose de una operación de busto, pero el mal gusto del presentador resaltó con la sarta de preguntas mal intencionadas que le hacía sin parar.

"Bueno, qué tal. ¿Cómo te sientes después de la cesárea?", expresó Mario en tono burlón. Gaby le siguió el juego, pero le pidió que no la hiciera reír porque aún se encontraba muy adolorida.

Los cuestionamientos del ex colaborador de Paco Stanley siguieron, hasta tocar un tema más delicado.

"Ah, discúlpame. Es que te hicieron un legrado, ¿verdad?”.

Gaby no hizo más que mostrarse tranquila al responderle: "Nooo…me operaron de las anginas”.

El conductor de televisión fue fuertemente criticado.

Recordemos que hace unos meses, fue filtrado un video XXX donde supuestamente aparecía Mario Bezares.

Aparentemente, su secretaria le hace sexo oral en su oficina. Posteriormente Mario Bezares señaló que no era él.

Con información Netnoticias

