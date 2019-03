Mario Quintero: No sabíamos que era la señora del Chapo

Mazatlán.- El cantante Mario Quintero habló en entrevista con EL DEBATE de lo que les ha dejado “La Chona” y su participación en el Festival Coachella. El cantante y líder del grupo Tucanes de Tijuana habla también de las supuestas fotografías que salieron, donde al parecer se ve al lado de Emma Coronel, esposa del narcotraficante “El Chapo” Guzmán.

“Nosotros hemos tocado en muchos eventos, y nos tomamos fotografías con los que nos hacen el favor de pedirnos una, lo hacemos con todo mundo. En la mayoría de las veces no sabemos con quién nos tomamos fotos. En este caso, ahora nos enteramos que es la señora (de ‘El Chapo’). El hecho de ser esposa de quien es no le quita el derecho de tomarse una fotografía con nosotros o con cualquier agrupación; nosotros agradecidos de que a todo mundo le guste nuestra música”.

Indicó que ellos son respetuosos del público y nunca preguntan a qué se dedican. “La mayoría de las veces no sabemos con quién nos tomamos fotos y no preguntamos de quién eres esposa, o a qué te dedicas. Creo que no es correcto andar preguntando”, declaró Quintero.

Corrido para “El Chapo”

Agregó que no descarta hacer un corrido que hable del juicio del narcotraficante sinaloense. “No descartamos que vengan más corridos de este personaje, o de otro personaje que nos retroalimentan a nosotros, a los productores y a toda la gente del medio.” En otro tema, comparte que lanzaron de nuevo la canción “La Chona”, luego que se volviera tema del momento tras lanzarse el reto Chona challenge.

“Desde niños hasta personas de la tercera edad están bailando el tema desde que salió el reto de ‘La Chona’. Esto nos motivó a regrabarla. Se lanzará de sencillo esta semana en México, y en Estados Unidos se estrenó hace dos semanas.”

Siguen los corridos

Sobre los vetos que han sufrido por cantar corridos, enfatizó: “Como músicos debemos de acatar las reglas de los municipios. Más que afectarnos, los corridos nos han ayudado mucho. Los corridos de Los Tucanes son disciplinados. En la única ciudad que no hemos tocado es en Tijuana, de allí, en todos lados, en Centroamérica, en España y en México hay mucho cariño por los corridos.”

Ponen ritmo en Coachella

Los integrantes de Los Tucanes de Tijuana agradecen que van a estar en el Festival Coachella y detallan que se da por el trabajo que han venido haciendo a lo largo de los años.

“Todo influye. Desde hace tiempo queríamos estar allí. Afortunadamente se dio. ‘La Chona’ tuvo que ver, pero tiene también que somos una agrupación independiente. Estamos trabajando como disquera independiente y hemos tenido la oportunidad de promocionar nuestra música en todos lados, sin tener bloqueos de nadie. La gira 2018-2019 la llamamos Invasión Tucanes porque pudimos publicar nuestra música en todo el mundo.”

Detalla que el Festival Coachella es uno de los más importantes del mundo y se sienten contentos de ser parte de los artistas que allí se presentan.



“Haremos historia como la agrupación de música norteña. El año pasado ver a Los Ángeles Azules allí fue emocionante porque se abren puertas para el género regional mexicano y contentos de tener la invitación de los organizadores y a todo el equipo de la disquera que está trabajando para hacer esto posible.” Para este evento ofrecerán un repertorio de canciones exclusivas, en su mayoría cumbias, con tal de alegrar los corazones de los presentes. Adelanta que van a estar en el evento La Kermés, que se va a realizar en los siguientes días en Mazatlán.

Su hijo sigue sus pasos



Por último, indicó que está apoyando a su hijo Tapy Quintero, quien se lanzó al mundo de la música y ya tiene su material de promoción. “Me da gusto que le interese la música y que tiene el talento y todo el apoyo de su papá. Él anda con su equipo, tratando de ganarse el cariño y el respeto de la gente.”

Reitera que al ver a su hijo se preocupa por la situación que se vive en el país y en el ambiente de la música, “por ello le pido a Dios que lo cuide y le doy consejos”.