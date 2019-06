Marisela Beltrán: Aproveché al máximo estar en ‘La voz’

Mazatlán.- La cantante sinaloense Marisela Beltrán salió del programa de La voz, México, luego de pertenecer al equipo de Lupillo Rivera. A su salida, comparte en entrevista con EL DEBATE que se lleva un gran aprendizaje, y además agradece poder haber estado en una plataforma nacional en la que pudo mostrar su talento al público.

“Estar en La voz fue de mucho aprendizaje, es un equipo muy profesional, desde los maestros, los asesores son muy buenos. Fue una oportunidad que la aproveché al máximo, sé que pude haber dado un poco más, ya no se me permitió, se que hice un buen papel”, externó.

Foto: Maribel Arredondo

La despedida

La artista de 31 años, originaria de Mazatlán pero radicada desde hace cinco años en la Ciudad de México, cantó en su última actuación el tema Te dirán, éxito de La Adictiva. Ese día fue muy especial para ella, ya que pudo cantar melodías del género regional mexicano y así representar la banda, pero también ese gala tuvo una sensación agridulce, ya que salió del programa musical de TV Azteca.

“Para mí fue emocionante presentar esa canción de banda, ese tema en particular me llega a mi historia de vida, me la dediqué a mi persona, por lo que he batallado para tener un lugar en el medio artístico”, resaltó.

A dónde va Marisela

La cantante tiene 20 años en la música. Ha pertenecido a varios grupos, le ha apostado desde hace unos años a su carrera de cantante y ha representado a Sinaloa en concursos de canto nacional, pero ahora se encuentra centrada en su proyecto personal, pues empezará a grabar y subir a las plataformas digitales varios temas. La idea es que el resto del año va a realizar algunos covers, con su propia propuesta musical.

El más reciente tema que va a promocionar es No llega el olvido, tema escrito por Espinoza Paz, y éxito en la voz de Jenni Rivera.

Resalta que dentro de sus metas a corto plazo está hacer una fusión de la banda, con mariachi y norteño, con tal de ofrecer una propuesta diferente al público. Ya se encuentra en pláticas con algunos compositores para que le den temas y a partir de los primeros meses del año entrante espera grabar canciones inéditas. Desea aumentar sus seguidores en redes sociales para mostrar a más su música original. Su meta más firme es hacer un dueto con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, a quien considera una gran artista pese a tener una corta edad.

Le apuesta al regional

Dice que su amor por el género regional nació en su infancia, cuando escuchaba melodías de Lola Beltrán, Alicia Villarreal y Rocío Dúrcal. Con el paso del tiempo también se adentró en varios géneros, entre ellos la salsa, la cumbia y perteneció a varias orquestas. Su pasión por la música la llevó a grabar y cantar en inglés, para ahora estar centrada en el género regional y desea cantar con banda, mariachi y norteño. Sabe que no es tarea fácil, ya que mira el terreno musical muy reñido.

“La música es una de mis más grandes pasiones, sueño con llegar a hacer cosas grandes, poder hacer duetos y cantar en otros países, pero sobre todo quiero trasmitir sentimientos y emociones a la gente”, externó.