Marisela confirma que fue novia de Marco Antonio Solís a sus 14 años y ya sabía lo que hacía

Hace unos días, Marisela, hoy de 56 años de edad, estuvo en una rueda de prensa, donde habló de sus próximos conciertos, y un poco de su vida amorosa, pero lo que llamó la atención de todos fue que la rubia confesó haber sido novia de Marco Antonio Solís El Buki, cuando él ya tenía alrededor de 30 años.

Y es que muchos recordaran que en algunas entrevistas ella confesó que conoció a Marco Antonio Solís cuando le iba a producir un disco, en ese entonces era parte de Los Bukis, mientras que Marisela formaba parte de un grupo de cumbia donde comenzaron a conocerse, es por eso que dejó en claro que el intérprete de Si Te Pudiera Mentir, nunca abusó de ella.

"No para nada él era mi novio y cuando uno es tu novio y sabe lo que hace no tienes que preocuparte, la relación que tuve con Marco la entregue con ojos abiertos", dijo Marisela para en Shock, quien aseguró que El Buki es un hombre más inocente dejando en claro que no era como otros.

"Un hombre más inocente porque Marco Antonio Solís no es así, tú sabes, era medio Buki tú sabes más tranquilo, yo creo que yo era más tremenda que él en ese entonces", dijo Marisela, pues al parecer la Dama de Hierro está segura que no hay similitud con Luis de Llano.

La serie de preguntas para Marisela comenzaron por el escándalo de Sasha Sokol, con Luis de Llano quien lo acusó de haber abusado de ella, cuando apenas tenía 14 años de edad, por lo que ahora empezara una batalla legal entre ambos.

Por si fuera poco, algunos internautas no estuvieron del todo de acuerdo con Marisela, pues considera que habló del tema con mucha naturalidad, algo que no les agradó para nada, por lo que le dieron la contra.

"Que triste que Marisela hable con tanta naturalidad de temas tan delicados, se nota a leguas que tiene problemas con sus relaciones amorosa", "A los 14 años ya sabemos que lo que es bueno y malo, nomas que cuando somos jóvenes todo se nos hace fácil, por la inexperiencia", "Yo estoy de acuerdo con Marisela. Un noviazgo no es lo mismo que un verdadero abuso", escriben las redes.

