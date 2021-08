Marisela deja a su esposo, se lleva sus diamantes y acusa violencia doméstica

México. La cantante estadounidense Marisela corrió de su casa a su exesposo, el empresario Shaoul "Shuki" Amar, puesto que ya no le gustó cómo la trata, hace público ella que hasta se llevó sus diamantes y pulseras.

En varios portales de noticias se informa que la cantante de éxitos como Completamente tuya y Sola con mi soledad corrió a su exesposo de casa, así lo dio a conocer cuando ella estaba en pleno concierto en la Unión Americana.

Y lo que a "La Dama de Hierro" molestó mucho es que Shaoul "Shuki" Amar presenció uno de sus recientes shows; estuvo de pie a un costado del escenario viendo cada movimiento e interpretación de la famosa cantante que se dio a conocer en los años ochenta con el disco y tema Sin él.

En el concierto, la guapa cantante explicó que ya no vive con su exesposo, quien le quitó sus diamantes y pulseras, y dijo que dejaría de cantar hasta que el sujeto se retirara del recinto. "¿Verdad que no tiene que estar aquí?", preguntó ante sus fans.

“Espero que esta sea la última vez que lo vemos en el escenario. Lo amo, pero lo odio. ¿Saben cómo es eso. Ahora tenemos una relación rara, porque él es una estrella en su mundo y yo lo admiro por su mundo, pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer, lo siento, así sea el hombre más famoso del mundo, no me interesa”, compartió Marisela en pleno concierto.

Marisela dijo semanas atrás al programa de televisión De Primera Mano que tras haberse decicido a dejar a su expareja se siente tranquila, no feliz, pero está tratando de acoplarse a una vida y futuro diferente porque no es "de las que se sientan a esperar".

Y por medio de sus redes sociales días después del concierto se dirigió a sus fans para ofrecerles una disculpa por "el show" que dio frente a ellos, respecto a lo que le estaba pasando en su vida personal.

Marisela, nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, refirió además que tiene un corazón enorme, pero cuando lo agreden y lastiman, eso no se olvida.

Marisela saltó a la fama a mediados de los años ochenta con su disco debut Sin él, el cual produjo Marco Antonio Solís "El Buki", y del cual salieron varios éxitos musicales, entre ellos La pareja ideal (dueto con "El Buki"), Ya no te vayas, El chico aquel, No puedo olvidarlo y Sin él.