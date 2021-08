Marisela hace honor a su apodo "La dama de hierro", corre a su ex esposo Shuki Amar de su show (VIDEO)

La cantante estadounidense Marisela dejó muy en claro que una mujer no perdona fácilmente; en un reciente concierto que ofreció la llamada "Madonna latina" en la ciudad de Anaheim, California, hizo honor a su apodo "La dama de hierro" al correr del escenario a su ex esposo, el empresario estadounidense Shaoul "Shuki" Amar.

Luego de un año y medio de no tener conciertos presenciales, la "Reina de la música romántica" estaba de lo más feliz al volver a estar junto a su público, pero vaya sorpresa se llevó al ver a su ex esposo Shuki Amar parado a un lado del escenario. "Ya no tiene que estar aquí, ¿verdad que no?", expresó Marisela al verlo.

La cantante de 55 años de edad y originaria de Los Ángeles, California, le dijo a su público que Shuki y ella ya no estaban juntos, "ya no somos la pareja, no tiene que estar parado en mi escenario, ¿verdad que no? Mi corazón, lo siento". Marisela dejó sorprendidos a sus fans al revelar que su ex esposo: "me quitó mis diamantes, mi quitó mis pulseras".

Ante esto el público comenzó a pedir que Shuki Amar se retirara del escenario; Marisela no quiso continuar con el show hasta que su ex pareja sentimental se fuera del lugar e incluso, le pidió a personal de seguridad lo invitaran de la manera más cordial a retirarse del escenario.

"Espero que esta sea la última vez que lo vemos en el escenario, lo amo, pero lo odio, ¿saben cómo es eso?", expresó Marisela.

Una vez que su ex esposo se bajó del escenario, Marisela explicó a las personas presentes: "hemos tenido una relación rara, por qué él es una estrella en su mundo y yo lo admiro, por su mundo, pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer, él no es para mí, lo siento, así sea el hombre más famoso del mundo, no me interesa, si me trató mal, que se vaya mucho a...".

Luego de su concierto como parte de su nueva gira "Vámonos", Marisela hizo uso de sus redes sociales para disculparse con sus fans, por lo ocurrido. "Quiero que él (Shuki) entienda que mi corazón es muy grande y cuando lo lastiman no se me olvida, desafortunadamente no era el momento adecuado o apropiado para expresarme porque esos minutos pertenecían a mi público, a mi público le pido mil disculpas, les prometo que no vuelve a suceder".

Cabe mencionar que tras varias crisis en su matrimonio, Marisela y Shuki se divorciaron en marzo pasado.

