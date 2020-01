Marisela, la Dama de Hierro, está de luto ante muerte de su mamá

Marisela podrá ser toda una "Dama de hierro", sin embargo, vive uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su mamá. La señora Gina desde hace un tiempo había estado enferma de su corazón. En sus redes sociales Marilyn Odessa, hija de la cantante, expresó ante la muerte de su abuela, "se me fue una parte de mi vida, te amo mami (como le decía de cariño)".

Por su parte la cantante Marisela agradeció en sus redes sociales a todos sus fans, por todo el amor mostrado ante estos dolorosos momentos, "de su boca a Dios, gracias por las oraciones para mi madre, besos".

En las stories de su cuenta en Instagram, Marilyn Odessa ha compartido varias fotografías de su abuelita; en una de estas comentó:

Mami, quisiera abrazarte una vez más, decirte lo mucho que te quiero y nunca soltarte, escuchar tu voz aunque sea por regaño.

Hasta el momento no se conocen más detalles de la muerte de la mamá de Marisela.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Marisela lloró antes las cámaras del Programa Ventaneando, al mencionar que la salud de su mamá no estaba del todo bien. "Bueno, mi mami sabe que estoy aquí, me dijo 'ponte bella, vámonos', la amó por su fuerza que me entrega a mí y ella sabe que estoy aquí con ellos y eso te lo enseña tu madre desde un principio, a ser fuerte a seguir, mi mamá es la mejor para eso, que te puedo decir, te amo mami, la fuerza que tengo es por ella".