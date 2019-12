Marisela se veía así a sus 19 años y estos fueron sus inicios

Marisela, conocida en el mundo de la música también como La Dama de hierro, es una cantante consagrada y quien cuenta ya con más de cinco décadas en el mundo del espectáculo. Siempre está vigente y haciendo conciertos.

Marisela se dio a conocer como cantante a mediados de los años 80, cuando apenas tenía 19 años de edad. Sin él, composición de Marco Antonio Solís, El Buki, fue uno de sus primeros éxitos musicales, seguido de otros como Ya no te vayas y El chico aquel.

Sin él, el primer disco de Marisela fue producido por El Buki y todas las canciones que incluye en él las compuso también el cantautor originario de Michoacán.

Dicha producción vendió millones de copias en México, Estados Unidos y otros países y lanzó a Marisela a la fama, quizá sin que ella se lo esperara.

Con el paso de los años, la carrera artística de Marisela creció y más éxitos musicales llegaron, entre ellos Mi problema, Arrepentida, Sola con mi soledad, Tu dama de hierro y Cariño mio.

Marisela Esqueda es el nombre real de la intérprete, quien es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y aparte de su talento innegble, también lo es su belleza.

En una entrevista que circula en YouTube y fue grabada en Ecuador, tenía 19 años cuando se la hicieron y comparte, entre otras cosas, que ama la música, también cantar y sueña con ser conocida y famosa.

En la misma entrevista, la artista menciona que comenzó a cantar desde que tenía seis años de edad, apoyada por su padre, a quien también le gustaba mucho cantar, y da a conocer que no es una chica como las demás.

No he sido una chica como otras, no he podido ir a muchas fiestas ni con novios, por mi carrera, son sacrificios, pero lo valen porque mi carrera me gusta", opinaba Marisela en sus inicios respecto a su carrera.