Marisela según tuvo una relación con el ex esposo de su hija Marilyn Odessa

Marisela de 56 años de edad, después de estar alejada de las polémicas desde hace un buen tiempo, al parecer ya le cayó una y está al parecer es delicada, pues involucra a su hija Marilyn Odessa de 31, ya que se dice que su exesposo, Fabián Abarca con quien estuvo casada 16 años.

Y es que la periodista de espectáculos Nelsie Carrillo la entrevistó y le preguntó si dicho rumor sobre una relación entre Marisela con el padre de sus hijos fue verdad, aunque no negó, ni mucho menos aceptó dicha polémica, las redes sociales sospecharon en su forma de expresarse que La Dama de Hierro pudo haber tenido algo más con su ex yerno en el pasado.

"Pues que voy a decir verdad puro chisme ojalá (risas) no es cierto puro chisme y la verdad, yo estoy viviendo una etapa hermosísima como te lo dije lo que haya pasado en el pasado ya lo pasado, pasado, eso dicen los chismes no sabemos yo no creo que una madre sería capaz de hacer eso menos mucho menos mi mamá, pero, pues que te puedo decir. No pues que mala onda ya estoy divorciada, ya que", dijo Marilyn Odessa.

Aunque la cantante dejó muchas dudas por la manera de expresarse, Marisela no ha dicho nada al respecto, pues en estos momentos está muy concentrada en su trabajo, pues está enfocada al máximo en su carrera y más a estas alturas que es una de las artistas más exitosas de la balada romántica desde hace años.

"Ni lo afirmo ni lo negó.. pero sus ojos y esa sonrisa nerviosa lo quetian decir..", "Pobrecita yo creo que si fue verdad pinche maricela calenturienta", "No cree? No sabe? Cómo??", "Tuve la suerte de ver a Marylin cantando en vivo en San Diego hace como 5 años y WOW!!!! Definitivamente SABE CANTAR!", escriben las redes.

Cabe mencionar que la joven cantante también ha demostrado dotes de una excelente cantante, pues quienes han tenido la oportunidad de escucharla han quedado fascinados con su poderosa voz, además de tener una sencillez única que pocos cantantes demuestran.