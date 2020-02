Marisela y el Buki el apasionado romance que vivieron en los 70

Uno de los romances más populares a mediados de los setenta, fue el romance entre Marco Antonio Solís, el famoso Buki y Marisela, quien era menor de edad en ese entonces, pero iba comenzando su carrera como solista en la industria musical.

En algunas entrevistas Marisela ha dicho que su primer amor fue el cantante de musica romántica y todo comenzó cuando ella iba a ver a Los Bukis a sus presentaciones, pero muchos se preguntan por que terminaron ambos cantantes.

De acuerdo con Marisela su relación terminó por cuestiones de trabajo, ya que estaba de promoción en ese momento de su vida, mientras que el Buki estaba de gira dando conciertos con su agrupación, por lo que sus agendas de trabajo los separó.

"Yo iba mucho a los shows de ellos y pues Marco me trataba como su novia y aparte era algo que era limitado porque yo era menor de edad y aquí hacia yo los bailes pero yo me iba con mi asistente que mi mamá me puso para cuidarme según ella", dijo Marisela.

Cuando Marisela llegó de promocionar su música ella se reencontró con Marco, pero el ya estaba con la cantante de música ranchera Beatriz Adrián con quien procreó una hija, pero tiempo después se divorciaron por lo que Marisela y el Buki regresaron.