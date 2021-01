Marisol González cuenta todo sobre su "enemistad" con Galilea Montijo

Tras un par de semanas ausente del programa "Hoy", este miércoles regresó al matutino de Las Estrellas la hermosa Marisol González, quien recientemente se vio envuelta en rumores de una supuesta enemistad con Galilea Montijo, una de las conductoras estelares de este programa de Televisa. Todos sus compañeros le dieron una cálida bienvenida y ella, lució de manera extraordinaria, agradecida y bendecida por tener ya una mejor salud.

Recordemos que la ex participante y ganadora del certamen Nuestra Belleza México 2002 y su esposo, el ex futbolista de la Selección Mexicana Rafael Márquez, dieron positivo a Covid-19 por lo que tuvieron que aislarse y llevar a cabo el tratamiento correspondiente.

Durante los días en los cuales la también actriz de telenovelas estuvo en su hogar luchando contra este virus, el periodista de espectáculos Alex Kaffie aseguró que Galilea Montijo no estaba del todo contenta ante el regreso de Marisol González al foro de este show de televisión, pues supuestamente no hay una buena relación entre ambas.

En una charla que tuvo la ex reina de belleza con el periodista Eden Dorantes a su salida de Televisa, respondió a los rumores de una enemistad con Galilea Montijo, esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias.

La verdad Galilea es una de las personas que más admiro, por como es en lo profesional, como compañera, es una tipaza, nada que ver lo que dicen.

Asimismo Marisol González manifestó que no solo Galilea, sino todo el elenco de "Hoy", eran excelentes compañeros "y todos se portan increíble y en el caso especial de Galilea, siempre, la conozco de muchos años y siempre ha sido un amor conmigo".

¿Qué fue lo que dijo Alex Kaffie? En su columna para El Heraldo de México escribió: "querida Galilea te tengo malas noticias, a mitad de la semana ocurrirá en 'Hoy' algo que va desdibujarte la sonrisa, sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje, si estás parada, siéntate. ¡Marisol González se reintegra a 'Hoy' el miércoles!". De igual manera mencionó que le estaba avisando con anticipación "por si quieres pedirle a los altos ejecutivos de Televisa, que le alarguen la incapacidad a tu compañera que tanto alucinas".

Un día antes del regreso de Marisol González al programa "Hoy", la ex novia del futbolista Cuauhtémoc Blanco (actual Gobernador del estado de Morelos), aclaró esos rumores difundidos por Alex Kaffie en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación. Contó que a Marisol la conoce desde que estaba como conductora en "Vida Tv", señalando que tal vez algunas personas lleguen a pensar que entre ellas no hay una buena relación "porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal".

"Aquí no es nada de nadie, todos los que venimos, venimos a trabajar, a sacar un barcote que es el programa 'Hoy', que amamos hacer nuestro trabajo, a cada quien le corresponde hacer algo y tratamos de hacer eso lo mejor posible, ya a nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kínder está medio feo, ¿no?", resaltó Galilea Montijo.