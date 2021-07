Marisol González entre lágrimas deja Hoy pero fans creen que oculta algo

Marisol González de 38 años de edad hizo lo impensable y es que explicó los motivos por los cuales se va del programa Hoy.

Y es que desde hace tiempo se había dicho que la conductora mexicana se iría del matutino, pero es ahora que confirma y explica los motivos de su salida.

La verdad me cuesta mucho trabajo hablar no sé ni por donde empezar, pero de repente nos queremos partir en mil no (...) por ahora es decisión familiar nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia dijo la famosa.

Aunque anteriormente se había especulado que Marisol González según tenía problemas con sus compañeros, la verdad salió a la luz.

Tras las declaraciones de Marisol González, sus colegas Galilea Montijo y Andrea Legarreta le desearon lo mejor a la guapa presentadora.

Como era de esperarse los internautas de inmediato reaccionaron a las declaraciones de Marisol González.

"Todos tenemos que respetar son asuntos familiares", "Nos quedamos igual no dijo nada, se me hace como que tiene problemas en el matrimonio por lo poquito que dijo", escribieron las redes.