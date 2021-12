Marisol Terrazas  recuerda cómo Jenni Rivera la ayudó en su carrera como cantante

México. Marisol Terrazas, exintegrante del grupo Horóscopos de Durango y quien recientemente debutó como cantante solista, recuerda cómo Jenni Rivera la asesoró y ayudó con sus consejos para destacar en la música.

Jenni Rivera, quien este 9 de diciembre cumple 9 años de fallecida, impulsó mucho a Marisol Terrazas en el mundo de la música y es la hermana de Vicky Terrazas quien revive cómo fueron esos momentos inolvidables.

En entrevista con un programa de espectáculos, Marisol dice que Jenni varias veces la animó para que siguiera adelante en el mundo del espectáculo, puesto que vivió situaciones dificiles que la desanimaban y hacían pensar en desistir.

“Me mandó mensaje diciéndome groserías, yo decía: ‘ya no quiero, no me interesa seguir en la música’, y ella me dijo: ‘¿Cómo es posible? Somos poquitas mujeres’ y duré varios meses para regresar, como 5 o 6 y ya luego ignoraba sus mensajes, ya después, cuando regresé, ya le contestaba”, recordó Marisol.

Foto de Instagram

A Marisol le tocó vivir muchos momentos junto a Jenni Rivera, cuenta, y lo que más recuerda definitivamente es que siempre "le echaba porras" para que no pensara en abandonar la música.

“Tengo muchos recuerdos de ella, unas muy buenas pedas, su boda, cumpleaños y fui parte de muchos eventos, me tocó verla un jueves y ella falleció un domingo en la madrugada”.

Además Marisol comparte que admiraba muchas cosas en Jenni Rivera, pero más el hecho de que sabía manejar al público de todas partes compuesto por hombres, hombres machistas, hombres de mente abierta, mujeres de mente cerrarda.

"Eso es muy admirable, ella subía al escenario y lo hacía como si nada, tenía un ángel...”, menciona la guapa cantante del tema Para el ardido, su primer sencillo como solista compusto por Érika Vidrio.

Este 9 de diciembre se cumplen 9 años de la triste muerte de Jenni Rivera, la cual ocurrió en la sierra de Nuevo León, México, durante la madrugada al desplomarse el avión en que viajaba junto a varios integrantes de su equipo de producción y dos pilotos; todos fallecieron.